Политика⁠,
0

Герасимов обвинил НАТО в наращивании военного присутствия у границ России

Герасимов: НАТО нарастило присутствие у границ России под предлогом угрозы
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Страны НАТО существенно нарастили военное присутствие у российских границ под предлогом военной угрозы со стороны России. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

«Сохраняются масштабы и интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки. Принимаются меры для повышения оперативности перебросок войск усиления», — сказал он.

По словам Герасимова, войска передислоцировали к границам России во время учения «Защитник Европы», в котором, помимо стран НАТО, приняли участие Босния и Герцеговина, Молдавия, Грузия и Косово.

Зеленский отказался убирать из Конституции стремление в НАТО
Политика
Владимир Зеленский

Кроме того, альянс развернул в Балтийском море миссию «Балтийский страж», целью которой является затруднение российских морских перевозок. Начальник Генштаба подчеркнул, что это нарушает нормы международного морского права.

«Настрой НАТО на милитаризацию Европы закреплен в ходе саммита в июне этого года в Гааге», — отметил Герасимов.

О том, что НАТО продолжает наращивать коалиционные силы и угрожать России, днем ранее также заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Белоусов назвал признаки подготовки НАТО к военному конфликту с Россией
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

На прошлой неделе Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс станет следующей целью для России. В Кремле его слова назвали «безответственными».

Президент России Владимир Путин назвал ложью и бредом заявления Запада о неизбежности «большой войны» с Россией. По его словам, европейские политики повышают «градус истерии» и «вбивают в голову» населению страхи.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Валерий Герасимов НАТО Россия
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года

