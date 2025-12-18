Герасимов обвинил НАТО в наращивании военного присутствия у границ России

Герасимов: НАТО нарастило присутствие у границ России под предлогом угрозы

Страны НАТО существенно нарастили военное присутствие у российских границ под предлогом военной угрозы со стороны России. Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

«Сохраняются масштабы и интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки. Принимаются меры для повышения оперативности перебросок войск усиления», — сказал он.

По словам Герасимова, войска передислоцировали к границам России во время учения «Защитник Европы», в котором, помимо стран НАТО, приняли участие Босния и Герцеговина, Молдавия, Грузия и Косово.

Кроме того, альянс развернул в Балтийском море миссию «Балтийский страж», целью которой является затруднение российских морских перевозок. Начальник Генштаба подчеркнул, что это нарушает нормы международного морского права.

«Настрой НАТО на милитаризацию Европы закреплен в ходе саммита в июне этого года в Гааге», — отметил Герасимов.

О том, что НАТО продолжает наращивать коалиционные силы и угрожать России, днем ранее также заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны.

На прошлой неделе Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что альянс станет следующей целью для России. В Кремле его слова назвали «безответственными».

Президент России Владимир Путин назвал ложью и бредом заявления Запада о неизбежности «большой войны» с Россией. По его словам, европейские политики повышают «градус истерии» и «вбивают в голову» населению страхи.