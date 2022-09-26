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Британия ввела санкции против Нисанова, Махмудова и Гознака
Год Нисанов
Великобритания расширила санкционный список, в него попали основатель «Киевской площади» Год Нисанов, основатель Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов, глава группы компаний «Арети» Игорь Макаров, а также российский Гознак.
Из банковского сектора под британские санкции попали топ-менеджеры Сбербанка, Газпромбанка и Совкомбанка. В их числе зампреды правления «Сбера» Ольга Голодец и Станислав Кузнецов, член набсовета, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, бывшая зампред правления Белла Златкис; зампред правления Газпромбанка Фамил Садыков, члены совета директоров Совкомбанка Илья Бродский, Анатолий Браверман, Алексей Фисун, Дмитрий и Сергей Хотимские.
В санкционный список также попали:
- начальник управления президента России Андрей Ярин
- замглавы ЦИК России Николай Булаев.
Материал дополняется.