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В Евросоюзе задумались о постройке стен от мигрантов в третьих странах

Euroaktiv: ЕС может финансировать возведение стен от мигрантов в третьих странах
В ЕС обсуждается новый пакет мер в области миграционной политики, который в том числе включает финансирование строительства стен в третьих странах, переселение мигрантов и изменение правил воссоединения семей
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

В Евросоюзе обсуждается возможность финансирования строительства стен, заборов и ограждений из колючей проволоки в третьих странах для пресечения потока мигрантов, сообщает портал Euroaktiv. По его данным, вопрос рассматривался в ходе закрытых обсуждений законодателей ЕС.

Такое решение может стать частью механизма «солидарности» в борьбе с мигрантами, который войдет в обсуждаемое Положение об управлении миграцией с предоставлением убежища (Regulation on Asylum Migration Management, RAMM). Среди других возможных мер: инициирование переселения мигрантов; помощь испытывающим трудности в связи с притоком приезжих странам; изменение правил воссоединения семей.

Кроме того, обсуждается введение принципов урегулирования «кризисных ситуаций», возникающих по трем сценариям: «массовый наплыв» людей на границы ЕС; «форс-мажор» — массовое прибытие из-за войн, природных или гуманитарных чрезвычайных ситуаций; «инструментализация» — когда государство или негосударственный субъект упрощает пропуск мигрантов. В случае таких кризисов будут предприниматься чрезвычайные пограничные меры, что усложнит получение убежища просителями. Период, на который могут вводить ограничения, максимально составит год.

Также рассматривается возможность усложнить получение убежища некоторыми категориями просителей: например, если они несут «риски безопасности».

Проситель убежища проник из России в Финляндию через забор на границе
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В ноябре обострился миграционный кризис на российско-финской границе. Хельсинки обвинили Москву в том, что она отправляет к границе мигрантов. МИД России назвал эти утверждения «странными».

В этой связи с 18 ноября Финляндия закрыла четыре погранперехода на границе с Россией: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Нииралаа». Через неделю прекратили работу «Келлоселькя», «Куусамо» и «Вартиус». С учетом того, что еще один пункт пропуска — «Париккала» — был закрыт еще в прошлом апреле, к концу месяца остался открытым единственный погранпереход — самый северный, «Райа-Йоосеппи». Однако 30 ноября страна приняла решение на две недели закрыть все погранпункты.

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14 декабря два из них были вновь открыты: это «Ваалимаа» и «Ниирала». Однако на следующий день их решили опять закрыть из-за прибытия просителей убежища.

С февраля на российско-финской границе ведется строительство забора.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Евросоюз мигранты пограничный режим
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