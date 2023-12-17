Проситель убежища проник из России в Финляндию через забор на границе
Проситель убежища перелез через забор на российско-финской границе, чтобы попасть в Финляндию после закрытия контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на пограничную охрану юго-восточной Финляндии.
По информации издания, беженец преодолел забор высотой не менее двух метров днем 16 декабря. В пограничной охране отметили, что это первый случай, когда кто-то перелезает через ограждение на восточной границе. После этого забор был усовершенствован.
Когда беженец преодолел границу, он подал заявление о предоставление убежища, сообщили в ведомстве.
14 декабря два контрольно-пропускных пункта — «Ваалимаа» (с российской стороны — «Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля») — возобновили работу после месячного перерыва. Границу закрывали из-за притока беженцев с Ближнего Востока и из Африки, в организации которого Хельсинки обвинили Россию.
Спустя день работы правительство Финляндии решило вновь закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией до 14 января 2024 года. Причиной стало появление на границе просителей убежища сразу после открытия КПП. «Ваалимаа» и «Ниирала» перестали работать 15 декабря.
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