В МИД России вызвали послов Финляндии и Австралии

В МИД России вызвали посла Финляндии из-за подписания соглашения о размещении оружия США на ее территории, а также посла Австралии — ему выразили протест в связи с участием австралийских сил в учениях с США и Японией на Хоккайдо

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В МИД России вызвали посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря из-за заключения соглашения между Хельсинки и Вашингтоном о размещении американского вооружения на финской территории.

Финскому послу заявили, что российская сторона не оставит без ответа «наращивание военного потенциала НАТО на нашей границе, угрожающее безопасности Российской Федерации, и предпримет необходимые меры для противодействия агрессивным решениям Финляндии и ее натовских союзников».

«Ответственность за превращение зоны добрососедства в этом регионе в зону возможной конфронтации полностью лежит на нынешних финских властях», — говорится в комментарии представителя российского дипведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.

Также в МИД вызвали посла Австралии в России Джона Гиринга в связи с участием австралийских сил в учениях на острове Хоккайдо совместно с Японией и США у границ с Россией. Ему выразили протест в связи с этими действиями. Российская сторона предупредила, что приверженность Австралии военно-политическим альянсам с США и Японией «чревата опасной эскалацией» в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Маневры «Ямасакура» («Горная сакура») прошли с 4 по 13 декабря. Австралийские войска впервые приняли участие в учениях, которые проводятся с 1982 года, отмечал NHK. Австралийские подразделения находились под американским командованием.

США договорились с Финляндией о размещении на ее территории вооружений и военных на прошлой неделе, 18 декабря финский министр обороны Антти Хяккянен подписал соответствующее соглашение. Оружие на территории Финляндии разместят в рамках НАТО, к которому Хельсинки присоединился в апреле.

Кремль выразил сожаление по этому поводу, поскольку такие действия приведут к усилению напряжения. «Когда Финляндия стала членом НАТО и военная инфраструктура блока будет заходить внутрь Финляндии, для нас это, совершенно очевидно, будет представлять угрозу», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин говорил, что расширение военной инфраструктуры на территории Финляндии «вызовет ответную реакцию».