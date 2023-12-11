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Война санкций ,  
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МИД вызвал посла Дании из-за «недопустимых» слов

Посла Дании Хеннингсена вызвали в МИД России из-за провокационных высказываний
Сюжет
Война санкций
Хеннингсена вызвали в МИД из-за его слов о работе оставшихся в России иностранных компаний. Ранее он говорил о ситуации с датской Carlsberg и предупреждал бизнес о том, какие требования им могут предъявить в стране
Якоб Хеннингсен
Якоб Хеннингсен (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

Посла Дании в Москве Якоба Хеннингсена вызвали в МИД России из-за его «провокационных высказываний» о работе иностранных компаний в России, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Указано, что заявления официального представителя Дании, содержащие оценки российской экономики и правовых основ нашего государства, недопустимы и граничат с вмешательством Копенгагена во внутренние дела Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В МИДе подчеркнули, что основной ущерб работе зарубежных компаний (включая датские) в России, наносят антироссийские санкции Евросоюза и США, а те предприниматели, которые решили продолжить работу в стране, пользуются «всесторонней поддержкой» российских властей.

«Исходим из того, что Хеннингсен впредь воздержится от подобных высказываний», — добавили в ведомстве.

МИД назвал несостоятельными обвинения Carlsberg в «краже» бизнеса
Политика
Якоб&nbsp;Ааруп-Андерсен

МИД не уточнил, о каких именно словах датского посла идет речь. Среди последних появившихся в прессе слов Хеннингсена — его комментарии по ситуации вокруг датской пивоваренной компании Carlsberg, чей российский бизнес перешел под управление Росимущества. Компания обвинила Москву в краже бизнеса.

В марте 2022 года Carlsberg решила уйти из России и стала искать покупателей на свой бизнес в стране, включая восемь пивоваренных заводов «Балтика». Однако в июле 2023 года «Балтика» перешла под временное управление Росимущества. Это произошло в соответствии с указом президента Владимира Путина «О временном управлении некоторым имуществом», который был подписан в апреле в качестве ответа на антироссийские санкции.

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В августе текущего года датский посол в России Хеннингсен, комментируя ситуацию, рассказал о рисках для датских компаний, у которых еще есть деятельность в России (среди них производитель красок и лаков Flugger и обувная компания Ecco).

«Картина рисков для компаний чрезвычайно сложна. Постоянно добавляются новые слои, и стрелка указывает только в направлении еще большей неопределенности в будущем. Нет никаких сомнений в том, что к западным компаниям будут предъявляться более политически мотивированные требования», — заявил посол Дании в Москве (цитата по Detail Watch).

В итоге Carlsberg отозвала у «Балтики» лицензии на производство и продажу продукции датской компании. В конце октября гендиректор Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен заявил о разрыве связей с российским бизнесом и отказе идти на соглашение с правительством страны. «Нет никакого способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому видимость законности», — сказал он.

Минфин отверг его обвинения и заявил, что «Балтика» находится не в собственности государства, а перешла во временное управление Росимущества, что не влечет изменения структуры собственности.

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Дания посол МИД иностранные компании санкции

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