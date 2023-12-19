«Известия» узнали о повышении риска ареста 37 самолетов ГТЛК за рубежом

ГТЛК предупредила о рисках ареста 37 своих самолетов за рубежом после 20 декабря, когда суд в Ирландии примет решение по ликвидации ее «дочки», которой те принадлежат, пишут «Известия»

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

После 20 декабря может появиться риск ареста в зарубежных аэропортах 37 самолетов Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Об этом ГТЛК предупредила авиавласти и авиакомпании, сообщил «Известиям» источник в Минтрансе, который ознакомился с письмом.

По словам собеседника издания, ГТЛК попросила уведомлять о случаях задержания судов в заграничных аэропортах. Причиной таких рисков стало судебное разбирательство в Высоком суде Ирландии в связи с ликвидацией ее ирландской «дочки» GTLK Europe. Компания попала под эту процедуру весной из-за санкций, управление в ней перешло к ликвидаторам, которые «будут осуществлять продажу имущества компаний для формирования денежного потока в целях расчета с кредиторами (в том числе с держателями еврооблигаций)», сообщала ГТЛК в июне.

Источник «Известий» в Минтрансе рассказал, что 14 декабря Высокий суд Ирландии рассмотрел требования ликвидаторов по существу, а 20 декабря будет оглашено решение. ГТЛК предупредила, что удовлетворение требований ликвидаторов приведет к невозможности нормальной эксплуатации самолетов, поскольку их могут задержать в аэропортах по всему миру, а «в иностранном контуре могут объявить угнанными».

В декабре ГТЛК подала иск на ликвидаторов в Арбитражный суд ЯНАО (там зарегистрирована компания). 13 декабря он удовлетворил заявление компании о принятии обеспечительных мер в виде запрета GTLK Europe и ликвидаторам продолжать разбирательство в Высоком суде Ирландии.

Как писал «Интерфакс», изначально суд отказал в удовлетворении, но позже ГТЛК подала иск повторно, подчеркнув, что целью процесса в Ирландии служит «противоправное изъятие 37 воздушных судов из законной собственности ГТЛК, зарегистрированной в установленном порядке». Согласно определению суда, ликвидаторы настаивают как на недействительности договоров ипотеки, на основании которых самолеты были приняты в собственность лизинговой компании, так и на отсутствии самого права собственности организации на эти суда.

Как сообщил собеседник газеты, в Минтрансе 12 декабря прошло совещание с участием министра транспорта Виталия Савельева, представителей перевозчиков и ГТЛК. При этом обсуждались пути решения проблемы, но ни к чему конкретному так и не пришли.

В авиакомпаниях «Аэрофлот» и S7 заявили газете, что обращений ГТЛК, связанных с рисками ареста самолетов, им не поступало. Представитель S7 добавил, что все рейсы на этих судах стоят в плане и никаких изменений на данный момент не запланировано.

В конце сентября источники РБК сообщили, что Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям не использовать принадлежащие ГТЛК самолеты для полетов за рубеж из риска их ареста. По словам собеседника, знакомого с ситуацией, речь шла примерно о полусотне воздушных судов, риски могут затронуть пять российских авиакомпаний: «Аэрофлот», «Россия», S7, АТК «Ямал» и «Аврора». S7 позже возобновила полеты на этих самолетах.

В феврале гендиректор GTLK Europe Роман Лядов говорил, что в собственности зарубежных структур компании находятся 74 самолета, из них 37 «частично заблокированы» за рубежом, причем большинство в Европе, и допускал возможность их продажи. Большинство машин — это Boeing 777 и 737, среди неэксплуатируемых также есть Airbus 321, 320 и 319, уточнял Лядов.