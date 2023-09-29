Власти попросили не летать на некоторых российских самолетах за рубеж

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Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не использовать самолеты Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК, находится под санкциями США и ЕС) для полетов за границу из-за риска их ареста. Об этом сообщил источник РБК в крупной российской авиакомпании.

По его словам, в компании получили соответствующую телеграмму. По словам собеседника, они были направлены в авиакомпании, к примеру S7, у которых небольшой парк так называемых очищенных самолетов (то есть без двойной регистрации). Существование такой телеграммы подтвердили собеседники РБК в еще двух российских авиакомпаниях.

Источник сообщил, что сегодня в 16:00 в Минтрансе должно пройти совещание, на котором будут обсуждаться возникшие риски.

РБК обратился за комментариями к Росавиации, «Аэрофлоту» и в пресс-службу Минтранса.

В пресс-службе S7 сообщили РБК, что ожидают разрешения российских властей на выполнение некоторых международных рейсов. «До момента получения официального разрешения вылеты этих рейсов откладываются», — сказали в S7.

На текущий момент до 00:00 30 сентября по московскому времени перенесены вылеты ранее задержанных рейсов из Иркутска в Бангкок, из Новосибирска в Дубай, из Москвы в Ургенч, добавили в компании. Пассажиров информируют об изменениях, а во время ожидания вылетов предоставляются все необходимые услуги: напитки, горячее питание, размещение в гостиницах, сообщил перевозчик. «Также по возможности пересаживаем на альтернативные доступные рейсы», — рассказали в S7.

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