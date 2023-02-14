ГТЛК запланировала продажу 37 «застрявших» за границей Boeing и Airbus

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Находящиеся за границей 37 самолетов зарубежных дочерних компаний Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) могут быть проданы, рассказал гендиректор GTLK Europe Роман Лядов в интервью газете «Ведомости».

По словам Лядова, всего в собственности трех зарубежных структур ГТЛК сейчас 74 самолета. Из них 37 воздушных судов находятся в России и продолжают эксплуатироваться российскими авиакомпаниями. Еще 37 самолетов «частично заблокированы» рубежом, 90% из них находятся в Европе. Большая часть — это Boeing 777 и 737, среди неэксплуатируемых ВС также есть Airbus 321, 320 и 319, уточнил он.

«Неэксплуатируемые самолеты могут быть проданы. Мы рассматриваем несколько сценариев, включая и этот. В первую очередь мы исходим из того, что актив должен сохранять свою стоимость и генерить доход. Самолеты, во-первых, стоят не все, во-вторых, они востребованы», — указал Лядов.

Из 37 неэксплуатируемых самолетов четыре находятся в финансовом лизинге (с правом выкупа у авиакомпании), по остальным подписаны договоры операционной аренды. Сейчас ведутся переговоры о продаже самолетов с тремя лизинговыми компаниями, на реализацию сделки может уйти несколько месяцев, добавил он.

«Сегодня мы находимся в диалоге со всеми лизингополучателями как по воздушному флоту, так и по морским судам, есть дорожная карта по каждому активу. У нас уже есть позитивные кейсы по выкупу морских судов уже после введения санкций с получением всех необходимых лицензий», — заключил гендиректор GTLK Europe.

В конце февраля Евросоюз ввел запрет на продажу самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям. В связи с этим крупнейшие зарубежные авиапроизводители, Boeing и Airbus, прекратили техподдержку российских авиаперевозчиков. На тот момент в России более 80% самолетов были импортными.

Кроме того, из-за ограничений иностранные компании стали требовать у отечественных авиакомпаний вернуть взятые в лизинг самолеты, по этой причине перевозчики приостанавливали полеты за рубеж — там воздушные суда могли арестовать. Росавиация сообщала, что договоры лизинга расторгались в одностороннем порядке. В ответ российские власти разрешили принудительно, без разрешения собственников, перерегистрировать эти самолеты в России.

В декабре «Коммерсантъ» со ссылкой на главу департамента гражданской авиации Бермуд (BCAA) Томаса Данстана сообщила, что спустя полгода после введения санкций российские авиакомпании сняли с регистрации в Бермудском реестре и перерегистрировали в России 201 самолет зарубежного производства. По его словам, на 13 марта в реестре насчитывался 721 самолет, эксплуатировавшийся российскими авиакомпаниями, тогда как на начало декабря — 520.