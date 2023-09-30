S7 начала выполнять задержанные из-за риска ареста самолетов рейсы

Росавиация просила авиакомпании не отправлять несколько рейсов за рубеж из-за риска ареста самолетов в связи с санкциями. Лайнеры были оформлены на подсанкционное юрлицо, проходящее ликвидацию

Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Авиакомпания S7 вернулась к выполнению рейсов за границу, отложенных из-за риска арестов самолетов Boeing 737-800, принадлежащих GTLK Europe, сообщил РБК представитель перевозчика.

Все рейсы улетели, борт из Ургенча уже вернулся в Москву, самолет из Бангкока выполняет обратный рейс.

Накануне днем Росавиация попросила перевозчиков не выполнять рейсы на самолетах GTLK Europe («дочка» Государственной транспортной лизинговой компании), которая на 100% принадлежит Минтрансу и находится под американскими и европейскими санкциями. Это крупнейшая в России лизинговая компания. По результатам 2022 года чистый убыток ГТЛК достиг 55,8 млрд руб. после чистой прибыли 0,99 млрд руб. в 2021-м.

Росавиация увидела риск ареста для около 50 зарубежных самолетов, принадлежащих ГТЛК, рассказывали источники РБК. С их слов, эти лайнеры используют пять компаний: S7, «Аэрофлот», «Россия», «Аврора» и авиационно-транспортная компания «Ямал». В ГТЛК подчеркнули, что заранее отправили авиакомпаниям долгосрочные договоры лизинга с уже российским юрлицом.

Заключение новых контрактов для нивелирования всех возможных правовых рисков ожидается в ближайшее время, отметили в Минтрансе. По данным министерства, доля самолетов ГТЛК, по которым есть риск ареста, составляет примерно 5% от всего парка воздушных судов российских авиакомпаний.

Риск ареста возник из-за того, что 31 мая суд в Ирландии решил начать процедуру ликвидации двух «дочек» ГТЛК — GTLK Europe DAC и GTLK Capital DAC. С этого момента все полномочия органов управления перешли к ликвидаторам. Там ожидали, что ликвидаторы будут осуществлять продажу имущества компаний для формирования денежного потока в целях расчета с кредиторами (в том числе с держателями еврооблигаций).

Решение ограничить полеты было принято после того, как получили сообщение об обращении одного из инвесторов к иностранным государствам с просьбой об аресте лайнеров, рассказал один из собеседников РБК. Риски ареста воздушных судов связаны с тем, что авиакомпании продолжали летать на основании контрактов с GTLK Europe, которая сейчас находится в процессе ликвидации, пояснил второй собеседник.