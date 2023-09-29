Остановка рейсов за рубеж на иностранных самолетах ГТЛК. Что важно знать

Власти рекомендовали остановить полеты за рубеж на лайнерах, принадлежащих ирландским «дочкам» ГТЛК. В Минтрансе считают, что это не скажется на перевозках за границу. РБК разбирался, почему возникла проблема и как ее можно решить

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям отказаться от полетов за границу на самолетах Airbus и Boeing, принадлежащих GTLK Europe («дочка» Государственной транспортной лизинговой компании), из-за риска ареста воздушных судов. Об этом РБК рассказали источник, близкий к российским авиавластям, и два собеседника в крупных авиакомпаниях.

Под брендом GTLK Europe работали ирландские компании GTLK Europe DAC и GTLK Capital DAC, которые находятся в процессе ликвидации. В июне 2023 года глава ГТЛК Евгений Дитрих говорил, что российские авиакомпании используют 37 самолетов из портфеля GTLK Europe. Российские власти видят риск ареста для примерно 50 иностранных самолетов, принадлежащих группе ГТЛК, в структуру которой также входит азиатская компания GTLK Asia, сказали РБК два источника в авиакомпаниях. По их словам, эти лайнеры эксплуатируют пять компаний: S7, «Аэрофлот», «Россия», «Аврора» и авиационно-транспортная компания «Ямал». При этом ГТЛК заблаговременно направила перевозчикам долгосрочные договоры лизинга с уже российским юрлицом, указали в пресс-службе лизинговой компании. Заключение новых контрактов для нивелирования всех возможных правовых рисков ожидается в ближайшее время, добавил представитель Минтранса.

Один из клиентов GTLK Europe — крупнейшая частная российская авиакомпания S7 — уже задержала рейсы из Иркутска в Бангкок (Таиланд), из Новосибирска в Дубай (ОАЭ), из Москвы в Ургенч (Узбекистан). Вылеты этих рейсов задержаны до 00:00 мск 30 сентября, сообщили в пресс-службе перевозчика. Во время ожидания вылетов пассажирам S7 предоставляются все необходимые услуги: напитки, горячее питание, размещение в гостиницах, отметили в пресс-службе этой авиакомпании. В компании добавили, что ожидают разрешения российских властей на эти полеты. При этом рейсы в Белоруссию и Турцию на самолетах из портфеля GTLK Europe выполнять пока можно, утверждает один из источников РБК.

РБК направил запросы в пресс-службы Росавиации и авиакомпаний, получивших самолеты Airbus и Boeing от ГТЛК.

Почему возник риск ареста самолетов

31 мая Высокий суд Ирландии принял решение о начале процедуры ликвидации двух «дочек» ГТЛК — GTLK Europe DAC и GTLK Capital DAC. С этого момента все полномочия органов управления перешли к ликвидаторам, отмечали в ГТЛК. Там ожидали, что ликвидаторы будут осуществлять продажу имущества компаний для формирования денежного потока в целях расчета с кредиторами (в том числе с держателями еврооблигаций).

Проблемы у GTLK Europe, созданной в 2012 году первоначально для сдачи в лизинг импортных самолетов «Аэрофлоту», произошли из-за международных санкций, введенных против России из-за специальной военной операции на Украине. Под санкции попали ГТЛК, GTLK Europe, а также глава ГТЛК Евгений Дитрих. При этом банкротства европейских «дочек» не было, подчеркивал Дитрих в интервью телеканалу РБК в середине сентября. «На основании санкций было принято решение, ведущее к приостановке бизнеса, заморозке операций и активов», — объяснял он. По его словам, в решении о ликвидации GTLK Europe cодержалось предписание собрать все активы и рассчитаться с инвесторами.

Росcийские власти решили ограничить полеты самолетов GTLK Europe за рубеж, потому что получили сигнал об обращении одного из инвесторов к иностранным государствам с просьбой об аресте лайнеров, говорит один из собеседников РБК. Риски ареста воздушных судов связаны с тем, что авиакомпании продолжали летать на основании контрактов с GTLK Europe, которая сейчас находится в процессе ликвидации, добавляет второй источник. Теперь ГТЛК планирует перезаключить долгосрочные договоры лизинга на российское юрлицо.

По словам Дитриха, после попадания ГТЛК в санкционный список уже был случай, когда самолет одной российской авиакомпании остановили среди ночи в Таиланде, «поскольку [местные власти] получили уведомление от нашего кредитора, по которому лайнер переходит в его собственность». Тогда вопрос с перевозчиком и кредитором разрешили, рассказывал РБК топ-менеджер.

С момента введения международных санкций российские авиакомпании потеряли около 10% парка импортных магистральных самолетов — к середине марта 2022 года за границей арестовали 78 лайнеров, говорил министра транспорта Виталий Савельев. Для того чтобы сберечь флот и легально поддерживать его летную годность перевозчики и Росавиация начали перерегистрировать все самолеты из зарубежных реестров (Бермудских островов и Ирландии) в российский реестр. По данным Росавиации, на конец февраля 2022 года в бермудском реестре у российских авиакомпаний было 745 самолетов, в ирландском — 36. Сейчас зарегистрированными на Бермудах остаются около 300 машин. Из-за так называемой двойной регистрации (в России и за рубежом) возможность их полета за рубеж ограничена.

Как ситуация повлияет на международные рейсы

По данным Росавиации, в августе 2023 года российские авиакомпании перевезли на международных рейсах 2,3 млн пассажиров. Это на 40% больше, чем в августе 2022 года. «У нас 1167 самолетов. Это вполне достаточно для обеспечения перевозок россиян за 100 миллионов человек в год», — говорил Савельев 31 августа.

По словам представителя Минтранса, доля самолетов ГТЛК, по которым есть риск ареста, составляет примерно 5% от всего парка воздушных судов российских авиакомпаний. Перевозчики имеют в распоряжении импортные лайнеры, находящиеся в собственности как других лизинговых компаний, так и самих авиакомпаний, добавляет он. «В настоящее время эти самолеты могут использоваться для выполнения соответствующих международных рейсов», — уверяет он.

Поэтому сложившаяся ситуация не повлияет на выполнение российскими перевозчиками полетной программы по зарубежным направлениям, утверждают в пресс-службе Минтранса. Имеющегося флота достаточно для бесперебойного выполнения запланированной программы полетов по всем международным направлениям, соглашается представитель «Аэрофлота».

Однако невозможность включения самолетов GTLK Europe в международную сетку расписания из-за риска их ареста в зарубежных аэропортах может создать некоторые неудобства и снижение гибкости при планировании, например, в случае необходимости оперативной замены борта из-за задержек по причине погодных условий или технических неисправностей, замечает авиационный эксперт Григорий Померанцев. При этом в распоряжении авиакомпаний будет достаточно других самолетов, способных выполнять рейсы за границу, а подверженные риску ареста лайнеры будут использоваться исключительно для выполнения внутрироссийских рейсов, добавляет Померанцев.

«37 самолетов [ГТЛК] — это не такой уж большой объем, и сезонное снижение перевозок не требует прежнего объема парка», — соглашается исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его мнению, перезаключение договоров напрямую с ГТЛК решит проблему.