Минобороны заявило о сбитых около Белгорода американских ракетах

В ДНР, ЛНР и Запорожской области перехвачены шесть снарядов РЗСО HIMARS и «Ураган», заявили в министерстве

Российские военные сбили в небе над Белгородской областью четыре ракеты HARM, которые были произведены в США, сообщило Минобороны России.

В сводке Минобороны также указано, что средствами ПВО за последние сутки сбито восемь украинских беспилотников в Донецкой и Луганской народной республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, в ДНР, ЛНР и Запорожской области перехвачены шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».

Передачу противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM Украине Пентагон подтверждал в августе. Они предназначены для поражения средств ПВО и использовались США во время ударов по Ливии в 1986 году и обеих войн в Персидском заливе. Вашингтон заявлял, что не побуждает Киев наносить удары по целям за пределами Украины и не поощряет такие атаки.

В Белгородской области накануне сработала система ПВО, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. В районе Белгорода погиб один человек и 10 пострадали. Повреждения получили 75 построек и квартир, а также 40 автомобилей, сообщал глава области.

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