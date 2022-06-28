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Военная операция на Украине ,  

Антонов заявил об угрозе эскалации из-за поставок оружия США Украине

Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

«Накачивание Украины оружием» может привести к дальнейшей эскалации конфликта, последствия которого нельзя будет предугадать, заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя поставки американских вооружений Киеву.

«Вашингтонские правящие круги, ослепленные идеей ослабить Россию, по-прежнему не способны трезво оценивать всю опасность своих шагов. <...> Подобная линия создает дополнительные риски в отношениях между крупнейшими ядерными державами», — считает дипломат.

Он отметил, что Вашингтон стал передавать Киеву не только переносные зенитные ракетные комплексы и противотанковые ракетные комплексы, но и более значительное оружие: например, тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня и, «по всей видимости, средства ПВО». «Более того, американцы делятся с ВСУ разведданными», указал посол, а также «консультируют, как действовать на поле боя». Он добавил, что продолжается и отправка на Украину «наемников из США».

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

По подсчетам РБК, Украина с 24 января по 22 июня этого года получила от Запада (либо ей обещали предоставить) военную помощь (техникой или финансами на военные цели) на общую сумму $38,466 млрд.

В середине июня президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи на $1 млрд. По словам американского лидера, эта сумма покроет поставки «дополнительных артиллерийских вооружений и средств для береговой охраны, а также боеприпасов для артиллерии и передовых ракетных систем». Накануне, 27 июня, в Белом доме заявили, что Киев получит современные средства ПВО средней и большой дальности.

При этом Украина хочет получать другие современные вооружения, например самолеты и танки, заявил глава Минобороны страны Алексей Резников. Он отметил, что это вопрос обсуждается и пока остается нерешенным.

Кремль указывал, что несмотря на военную помощь Запада, цели спецоперации будут достигнуты, а поставки вооружений «доставят больше страданий Украине».

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Анатолий Антонов США Украина поставки вооружений поставки оружия

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