Пентагон подтвердил передачу Киеву противорадиолокационных ракет HARM
Пентагон подтвердил передачу на Украину противорадиолокационных ракет. О передаче этого оружия Киеву сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль, не уточнив, о каком именно числе ракет идет речь.
CNN и The Drive утверждают, что речь идет о ракетах AGM-88 HARM. Представитель Пентагона подтвердил CNN, что речь идет именно об этих ракетах.
Ракета AGM-88 HARM в первую очередь предназначена для поражения средств ПВО, она применялась США во время ударов по Ливии в 1986 году и обеих войн в Персидском заливе. CNN называет эти ракеты «одним из самых дальнобойных видов оружия, которые США предоставили Украине». Дальность пуска ракеты может превышать 100 км. Скорость полета такой ракеты — около 2,4 тыс. км/ч.
Как отмечает CNN, ракеты AGM-88 HARM также потенциально могут использоваться для уничтожения российских РЛС контрбатарейной борьбы, которые применяются при обнаружении артиллерийских позиций, с которых ведется огонь.
Это ракета класса «воздух — земля», что предполагает запуск с самолета. В то же время ударных самолетов западного производства на вооружении ВВС Украины сейчас нет. Каль заявлял, что поставленные Украине ракеты могут запускаться с украинских самолетов.
Ранее The Drive писал, что обломки ракет AGM-88 уже находили в зоне военных действий, что свидетельствует о том, что Киев уже применяет их. Эксперт издания Тайлер Рогоуэй указывал, что украинские боевые самолеты не могут применять ракеты такого типа из-за их несовместимости с советской авионикой. Однако, отмечал он, нельзя исключать поставку на Украину модернизированных советских военных самолетов из стран Восточной Европы, которые уже адаптированы под использование западного вооружения. Кроме того, потенциально возможно и использование этих ракет с наземных пусковых установок.
Последний одобренный пакет военной помощи США для Украины включает вооружения на сумму $1 млрд. По данным Reuters, он включает боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS и зенитного ракетного комплекса NASAMS, а также 50 гусеничных бронетранспортеров M113.