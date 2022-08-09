Пентагон подтвердил передачу Киеву противорадиолокационных ракет HARM

Эти ракеты предназначены в первую очередь для подавления средств ПВО

Ракета AGM-88 HARM (Фото: Getty Images)

Пентагон подтвердил передачу на Украину противорадиолокационных ракет. О передаче этого оружия Киеву сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль, не уточнив, о каком именно числе ракет идет речь.

CNN и The Drive утверждают, что речь идет о ракетах AGM-88 HARM. Представитель Пентагона подтвердил CNN, что речь идет именно об этих ракетах.

Ракета AGM-88 HARM в первую очередь предназначена для поражения средств ПВО, она применялась США во время ударов по Ливии в 1986 году и обеих войн в Персидском заливе. CNN называет эти ракеты «одним из самых дальнобойных видов оружия, которые США предоставили Украине». Дальность пуска ракеты может превышать 100 км. Скорость полета такой ракеты — около 2,4 тыс. км/ч.





Как отмечает CNN, ракеты AGM-88 HARM также потенциально могут использоваться для уничтожения российских РЛС контрбатарейной борьбы, которые применяются при обнаружении артиллерийских позиций, с которых ведется огонь.

Это ракета класса «воздух — земля», что предполагает запуск с самолета. В то же время ударных самолетов западного производства на вооружении ВВС Украины сейчас нет. Каль заявлял, что поставленные Украине ракеты могут запускаться с украинских самолетов.

Ранее The Drive писал, что обломки ракет AGM-88 уже находили в зоне военных действий, что свидетельствует о том, что Киев уже применяет их. Эксперт издания Тайлер Рогоуэй указывал, что украинские боевые самолеты не могут применять ракеты такого типа из-за их несовместимости с советской авионикой. Однако, отмечал он, нельзя исключать поставку на Украину модернизированных советских военных самолетов из стран Восточной Европы, которые уже адаптированы под использование западного вооружения. Кроме того, потенциально возможно и использование этих ракет с наземных пусковых установок.

Читайте на РБК Pro Pro Строители начали зарплатные гонки за работников. Как меняется отрасль Строители начали зарплатные гонки за работников. Как меняется отрасль Прогнозы Pro Самые важные налоговые поправки, которые появятся уже осенью 2022 года Самые важные налоговые поправки, которые появятся уже осенью 2022 года Статьи Pro Пять советов, чтобы тренироваться регулярно и не потерять мотивацию Пять советов, чтобы тренироваться регулярно и не потерять мотивацию Инструкции Pro Кто управляет криптовалютой и при чем здесь DAO Кто управляет криптовалютой и при чем здесь DAO Статьи Pro «Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании «Нас просто отменили»: как на Западе кэнселят российские компании Статьи Pro Из АО в ООО: что будет с акционерами и их акциями Из АО в ООО: что будет с акционерами и их акциями Инструкции Pro Советский велнес: эффективны ли методы оздоровления, знакомые с детства Советский велнес: эффективны ли методы оздоровления, знакомые с детства Статьи Pro Секреты slow life: как жить не спеша и оставаться продуктивным Секреты slow life: как жить не спеша и оставаться продуктивным Инструкции

Последний одобренный пакет военной помощи США для Украины включает вооружения на сумму $1 млрд. По данным Reuters, он включает боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS и зенитного ракетного комплекса NASAMS, а также 50 гусеничных бронетранспортеров M113.