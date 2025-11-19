 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Премьера Украины и двух министров срочно вызвали в Раду

Депутаты Рады срочно вызвали премьера Свириденко и двух министров для отчета
Рада срочно вызвала в парламент украинского премьера Свириденко для процедуры увольнения двух министров из-за коррупционного дела Миндича. Она не явилась, но прислала своего заместителя. Трибуну специально для этого разблокировали
Юлия Свириденко
Юлия Свириденко (Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images)

Депутаты Верховной рады проголосовали за вызов в парламент для отчета премьер-министра Юлии Свириденко. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Эту информацию также подтвердил украинский депутат Алексей Гончаренко.

«Свириденко вызвали в Раду сегодня на 13:00 (14:00 мск. — РБК)», — написал он в своем телеграм-канале. По данным издания, инициативу поддержали 200 депутатов.

Кроме того, парламентарии проголосовали за вызов на это же заседание министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Решение об их увольнении Рада не может утвердить второй день из-за акции партии Петра Порошенко «Евросолидарность».

Гончаренко добавил, что депутаты также ждут объяснений от министра обороны Рустема Умерова, когда он завтра вернется на Украину из зарубежной поездки.

В назначенное время Свириденко в Раду не явилась, вместо нее с докладом выступит вице-премьер Тарас Качка, передает «РБК-Украина». По словам председателя Рады Руслана Стефанчука, она ведет переговоры с МВФ. Поэтому постановления об увольнении Галущенко и Гринчук зачитает ее заместитель.

Порошенко и его партия блокировали трибуну Рады, требуя отставки кабмина
Политика

Свириденко внесла на рассмотрение Рады представление об увольнении Галущенко и Гринчук еще 12 ноября. Оба министра подали заявления об отставке после требования президента Владимира Зеленского на фоне коррупционного дела в «Энергоатоме».  

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило, что в «Энергоатоме» действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. По данным следствия, в схеме замешан бывший бизнес-партнер Зеленского и совладелец «Студии-95» Тимур Миндич. Он успел покинуть страну в этот же день.

По делу уже арестованы исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, а также экс-советник Галущенко Игорь Миронюк и бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Сам украинский лидер поддержал расследование и призвал наказать виновников. В документах НАБУ говорится, что Миндич воспользовался «дружескими отношениями» с президентом для реализации коррупционных схем.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Парасоциальный» стало словом 2025 года. Что оно значит

Axios: США работают над новым мирным планом по Украине вместе с Россией

Economist узнал о возможном переводе в Москву денег из дела Миндича

Трамп отправит на переговоры с Россией и Украиной министра армии США

Волгоград на день стал Сталинградом в честь годовщины контрнаступления

Рестораторы пожаловались Володину на неравную конкуренцию с готовой едой в сетях
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Украина Вреховная Рада Юлия Свириденко отчеты
Юлия Свириденко фото
Юлия Свириденко
политик, премьер-министр Украины, экономист
25 декабря 1985 года
Материалы по теме
В Раде допустили, что Зеленский уволит Ермака
Политика
Два украинских министра подали в отставку из-за дела Миндича
Политика
Партия Тимошенко поддержала требование отставки правительства Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (-0,49) Инвестиции, 10:03 Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 81,05 (-0,08) Инвестиции, 10:03
К директору по безопасности «Нафтогаза» пришли с обысками Политика, 15:22
Власти Сербии заявили о согласии России продать долю в NIS Политика, 15:19
Страновой бренд: как имидж страны помогает увеличивать экспорт Дискуссионный клуб, 15:17
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 15:17
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 15:15
Как селлерам правильно рассчитать налог на УСН и НДСПодписка на РБК, 15:14
Депутаты одобрили проект о профессиональном обучении для несдавших ОГЭ Общество, 15:09
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Алевтина Олюнина Спорт, 15:09
Сикорский призвал помочь Киеву, напомнив о правках Сталина в Конституции Политика, 15:08
Российский вратарь заявил о желании сыграть за Норвегию на ЧМ-2026 Спорт, 15:03
В НАТО на закрытой встрече обсудили слабость перед Россией Политика, 15:03
Путь к фуд-теху: как обеспечить продовольственную безопасность Отрасли, 15:03
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 14:59
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 14:59