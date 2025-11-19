Депутаты Рады срочно вызвали премьера Свириденко и двух министров для отчета

Премьера Украины и двух министров срочно вызвали в Раду

Рада срочно вызвала в парламент украинского премьера Свириденко для процедуры увольнения двух министров из-за коррупционного дела Миндича. Она не явилась, но прислала своего заместителя. Трибуну специально для этого разблокировали

Юлия Свириденко (Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images)

Депутаты Верховной рады проголосовали за вызов в парламент для отчета премьер-министра Юлии Свириденко. Об этом сообщает издание «Страна.ua». Эту информацию также подтвердил украинский депутат Алексей Гончаренко.

«Свириденко вызвали в Раду сегодня на 13:00 (14:00 мск. — РБК)», — написал он в своем телеграм-канале. По данным издания, инициативу поддержали 200 депутатов.

Кроме того, парламентарии проголосовали за вызов на это же заседание министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Решение об их увольнении Рада не может утвердить второй день из-за акции партии Петра Порошенко «Евросолидарность».

Гончаренко добавил, что депутаты также ждут объяснений от министра обороны Рустема Умерова, когда он завтра вернется на Украину из зарубежной поездки.

В назначенное время Свириденко в Раду не явилась, вместо нее с докладом выступит вице-премьер Тарас Качка, передает «РБК-Украина». По словам председателя Рады Руслана Стефанчука, она ведет переговоры с МВФ. Поэтому постановления об увольнении Галущенко и Гринчук зачитает ее заместитель.

Свириденко внесла на рассмотрение Рады представление об увольнении Галущенко и Гринчук еще 12 ноября. Оба министра подали заявления об отставке после требования президента Владимира Зеленского на фоне коррупционного дела в «Энергоатоме».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило, что в «Энергоатоме» действовала преступная группировка, члены которой брали откаты от контрагентов в размере 10–15% от стоимости контрактов. По данным следствия, в схеме замешан бывший бизнес-партнер Зеленского и совладелец «Студии-95» Тимур Миндич. Он успел покинуть страну в этот же день.

По делу уже арестованы исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, а также экс-советник Галущенко Игорь Миронюк и бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Сам украинский лидер поддержал расследование и призвал наказать виновников. В документах НАБУ говорится, что Миндич воспользовался «дружескими отношениями» с президентом для реализации коррупционных схем.