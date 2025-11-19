Депутаты партии Порошенко второй день подряд заблокировали трибуну Рады
Депутаты украинского парламента от партии Петра Порошенко «Евросолидарность» снова заблокировала трибуну Рады, сообщает издание «Страна».
После этого была объявлена тревога и заседание было прервано.
Рада должна была рассмотреть вопросы об отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, замешанных в коррупционном скандале, получившем неофициальное название «Миндичгейт».
«Евросолидарность» требует, чтобы до отставки министров глава правительства Юлия Свириденко отчиталась перед депутатами о проделанной работе.
10 ноября партия Порошенко запустила процедуру отставки правительства Украины на фоне коррупционного скандала. Накануне депутаты из «Европейской солидарности» потребовали отставки всего кабинета, а не двух министров и заблокировали трибуну, из-за чего заседание парламента было отменено.
Причиной этому стало расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое сообщило, что разоблачило коррупционную схему в компании «Энергоатом».
