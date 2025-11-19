 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Депутаты партии Порошенко второй день подряд заблокировали трибуну Рады

Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Petr David Josek / AP / TACC)

Депутаты партии Порошенко второй день подряд заблокировали трибуну Рады
Video

Депутаты украинского парламента от партии Петра Порошенко «Евросолидарность» снова заблокировала трибуну Рады, сообщает издание «Страна».

После этого была объявлена тревога и заседание было прервано.

Рада должна была рассмотреть вопросы об отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, замешанных в коррупционном скандале, получившем неофициальное название «Миндичгейт».

«Евросолидарность» требует, чтобы до отставки министров глава правительства Юлия Свириденко отчиталась перед депутатами о проделанной работе.

Порошенко и его партия блокировали трибуну Рады, требуя отставки кабмина
Политика

10 ноября партия Порошенко запустила процедуру отставки правительства Украины на фоне коррупционного скандала. Накануне депутаты из «Европейской солидарности» потребовали отставки всего кабинета, а не двух министров и заблокировали трибуну, из-за чего заседание парламента было отменено.

Причиной этому стало расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которое сообщило, что разоблачило коррупционную схему в компании «Энергоатом».

Персоны
Александра Озерова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Петр Порошенко Украина Верховная рада Украины парламент
Петр Порошенко фото
Петр Порошенко
политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
