Порошенко и его партия блокировали трибуну Рады, требуя отставки кабмина

Накануне депутат от оппозиции Железняк заявил, что в «Слуге народа» зреет бунт на фоне коррупционного скандала с Тимуром Миндичем, давним соратником президента. Партия Порошенко по этой причине запустила процедуру отставки кабмина

Петр Порошенко (Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Депутаты из «Европейской солидарности» во главе чс лидером партии, бывшим президентом Украины Петром Порошенко заблокировали трибуну в Верховной раде и потребовали отставки всего кабмина, а не двух его министров, сообщает УНИАН.

По данным агентства, сегодня Рада должна голосовать за отставку главы Минюста Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. В заседании объявлен перерыв.

Фракция «Европейской солидарности» в середине ноября запустила процедуру отставки правительства Украины на фоне коррупционного скандала с «Энергоатомом», а также с участием предпринимателя, соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Накануне нардеп от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что внутри правящей партии «Слуга народа» назревает бунт. Депутаты угрожают выйти из фракции и фактически «развалить монобольшинство», если Зеленский не уволит главу офиса Андрея Ермака. Он, по словам Железняка, также причастен к делу Миндича и был в курсе коррупционных схем.

На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало масштабную операцию по выявлению коррупции в сфере энергетики, расследование шло почти полтора года. По версии ведомства, некий «Карлсон» и его сообщники требовали у контрагентов откаты от контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.

Имена фигурантов дела ведомство не раскрыло, но известно, что «Карлсон» живет на улице Грушевского в Киеве. «Украинская правда» отмечала, что по этому адресу находится одна из четырех квартир Миндича.

Также, по данным «РБК Украина», к нему причастны бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО «Энергоатом» Дмитрий Басов и подавший в отставку с поста министра юстиции Герман Галущенко.

Через несколько дней НАБУ заявило о коррупционной схеме группы Миндича и в оборонной сфере. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) также обвинил Миндича в коррупционных связях с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым.

Сам Умеров признал, что встречался с Миндичем, но подчеркнул, что считает «безосновательными» попытки связать его работу в Минобороны с чьим-либо влиянием, а контракт с Миндичем на оборонные поставки был разорван.