Политика⁠,
0

Порошенко и его партия блокировали трибуну Рады, требуя отставки кабмина

Накануне депутат от оппозиции Железняк заявил, что в «Слуге народа» зреет бунт на фоне коррупционного скандала с Тимуром Миндичем, давним соратником президента. Партия Порошенко по этой причине запустила процедуру отставки кабмина
Петр Порошенко
Петр Порошенко (Фото: Yevhen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Video

Депутаты из «Европейской солидарности» во главе чс лидером партии, бывшим президентом Украины Петром Порошенко заблокировали трибуну в Верховной раде и потребовали отставки всего кабмина, а не двух его министров, сообщает УНИАН.

По данным агентства, сегодня Рада должна голосовать за отставку главы Минюста Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. В заседании объявлен перерыв.

Фракция «Европейской солидарности» в середине ноября запустила процедуру отставки правительства Украины на фоне коррупционного скандала с «Энергоатомом», а также с участием предпринимателя, соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Накануне нардеп от оппозиционной партии «Голос» Ярослав Железняк заявил, что внутри правящей партии «Слуга народа» назревает бунт. Депутаты угрожают выйти из фракции и фактически «развалить монобольшинство», если Зеленский не уволит главу офиса Андрея Ермака. Он, по словам Железняка, также причастен к делу Миндича и был в курсе коррупционных схем.

На прошлой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало масштабную операцию по выявлению коррупции в сфере энергетики, расследование шло почти полтора года. По версии ведомства, некий «Карлсон» и его сообщники требовали у контрагентов откаты от контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика.

Имена фигурантов дела ведомство не раскрыло, но известно, что «Карлсон» живет на улице Грушевского в Киеве. «Украинская правда» отмечала, что по этому адресу находится одна из четырех квартир Миндича.

Также, по данным «РБК Украина», к нему причастны бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО «Энергоатом» Дмитрий Басов и подавший в отставку с поста министра юстиции Герман Галущенко.

Через несколько дней НАБУ заявило о коррупционной схеме группы Миндича и в оборонной сфере. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) также обвинил Миндича в коррупционных связях с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым.

Сам Умеров признал, что встречался с Миндичем, но подчеркнул, что считает «безосновательными» попытки связать его работу в Минобороны с чьим-либо влиянием, а контракт с Миндичем на оборонные поставки был разорван.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Петр Порошенко Украина Рада коррупция Тимур Миндич Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Петр Порошенко фото
Петр Порошенко
политик, бывший президент Украины
26 сентября 1965 года
Тимур Миндич фото
Тимур Миндич
бизнесмен
19 сентября 1979 года
