Россия обратилась к генсеку ООН из-за жестокого обращения ВСУ с пленными

Ранее в сети появились кадры, на которых, предположительно, украинские военные расстреляли российских военнопленных. Москва призвала международные организации провести расследование, в ООН заявили, что изучают эти видеозаписи

Генсек ООН Антониу Гуттериш (Фото: Eskinder Debebe / UN Photo / Xinhua / Global Look Press)

Россия распространила официальное письмо в адрес генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша с информацией о жестоком обращении военнослужащих ВСУ с российскими пленными, сообщил в телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя России в организации Дмитрий Полянский в телеграм-канале.

«Сегодня мы распространили в качестве официального документа Совета безопасности и Генеральной ассамблеи письмо на Генсекретаря ООН с информацией о новых свидетельствах жестокого обращения Украины с российскими военнопленными и призывом к А. Гутерришу добиться прекращения нарушений Киевом международного гуманитарного права», — сообщил Полянский.

Он добавил, что российская сторона продолжит »заострять внимание зарубежных коллег» в ООН относительно «преступлений киевского режима».

Накануне, 18 ноября, в соцсетях распространились два видео, предположительно, снятые в ЛНР. На первом записи люди в военной форме, похожей на российскую, выходят из дома и ложатся на землю. За ними следят мужчины в форме с желтыми повязками — предположительно, это военнослужащие ВСУ. У сдавшихся спрашивают, кто из них офицер. После этого слышатся выстрелы, видео обрывается. На втором видео, снятом с квадрокоптера, видны 12 тел военных.



Минобороны России назвало эти кадры «видеосвидетельствами массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными». Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а», «б» и «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности).

Российский МИД потребовал, чтобы международные организации осудили «это вопиющее преступление» и тщательно его расследовали. Уполномоченный по правам человека при президенте Татьяна Москалькова обратилась к международным организациям (в частности, ООН, ОБСЕ и Совету Европы) с требованием осудить расстрел. Совет по правам человека при президенте России призвал создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и «воюющих на их стороне боевиков».

В ООН ранее сообщили, что призвали все стороны конфликта расследовать все сообщения о нарушениях прав человека, а кадры этого расстрела пленных изучают.

