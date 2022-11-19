В СПЧ предложили создать комиссию по расследованию преступлений ВСУ

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Члены комиссии по связям с международными организациями Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) призвали создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и «воюющих на их стороне боевиков». Об этом говорится на сайте СПЧ.

«Мы призываем создать международную комиссию по расследованию преступлений военнослужащих ВСУ и воюющих на их стороне боевиков, провести всестороннее расследование всех известных фактов и добиться наказания виновных в соответствии с нормами международного и национального права», — говорится в сообщении ведомства.

Заявление ведомства в первую очередь направлено к ООН, отметили в СПЧ. По их словам, «призывы к европейским правозащитникам могут остаться без ответа или же их оценки могут подвергаться корректировке из-за давления со стороны европейских политиков».

Предложение СПЧ связано с данными о расстреле российских военнопленных со стороны ВСУ в Макеевке. Накануне о нем сообщило Министерство обороны.

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что отправит в международные организации видео предполагаемой казни российских военнопленных. Он уточнил, что сведения направят по 2 тыс. адресов, в том числе в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации, а также напрямую политикам, послам, журналистам и правозащитникам.