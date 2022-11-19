Зеленский встретился с новым премьером Британии в Киеве

Риши Сунак стал главой Консервативной партии и премьером Британии менее месяца назад. После вступления в должность он обещал продолжить оказывать поддержку Киеву

Video

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Видео их встречи опубликовано в телеграм-канале украинского лидера.

«В ходе встречи мы обсудили важнейшие вопросы как для наших стран, так и для глобальной безопасности», — написал Зеленский.

Сунак прибыл на Украину менее чем через месяц после вступления в должность премьера Британии. Он стал главой британского правительства 25 октября и почти сразу заявил, что Киев может рассчитывать на постоянную солидарность и поддержку со стороны Лондона. «Мы всегда будем на стороне Украины», — написал он в своем Twitter на следующий день после назначения.

Сунак выступал за завершение конфликта на Украине, но считает «нечестным» подталкивать Киев к переговорам с Россией. По его словам, Великобритания старается обеспечить Украине «максимально сильную позицию» в переговорном процессе. Сунак выражал мнение, что боевые действия на Украине привели к экономическим потрясениям в Великобритании и остальном мире. Российские власти, считает он, не проявляют интереса к мирному урегулированию, поэтому нужно продолжить поддерживать Киев.

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля. Изначально Москва и Киев вели переговоры о мирном урегулировании, однако они были прекращены в мае. После референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, по итогам которых эти территории были включены в состав России, президент Украины Владимир Зеленский утвердил указ об отказе переговоров с Москвой, пока пост российского президента занимает Владимир Путин.

Американская администрация в частном порядке призывает украинское руководство отказаться от такой позиции и проявить готовность к диалогу, писала The Washington Post со ссылкой на источники. Официально Вашингтон называл вопрос о переговорах прерогативой Киева.

В ходе выступления на G20 Зеленский озвучил условия «формулы мира» на Украине, среди которых назвал вывод российских войск с территории страны. В МИД России требования Киева назвали «нереалистичными», а в Кремле сочли, что Украина «не хочет и не может вести переговоры». «Констатируем главное: позиция — и де-факто, и де-юре — украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским, свидетельствует, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры. Соответственно, цели РФ будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции», — говорил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 15 ноября.