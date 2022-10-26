Сунак заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев на прежнем уровне

Премьер Великобритании Сунак выразил надежду, что вскоре лично встретится с украинским лидером Зеленским. Ранее тот пригласил британского премьера посетить Украину

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Украина может рассчитывать на постоянную солидарность и поддержку со стороны Великобритании. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак.

«Было большой честью поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским этим вечером. И он, и украинский народ могут рассчитывать на постоянную солидарность и поддержку Великобритании. Мы всегда будем на стороне Украины», — написал Сунак в Twitter.

На сайте британского премьера говорится, что Сунак заверил Зеленского, что поддержка будет «такой же сильной, как и ранее». Оба лидера согласились, что необходимо продолжать оказывать давление на Россию экономическими санкциями.

Сунак также выразил надежду, что вскоре лично встретится с Зеленским. Ранее украинский президент пригласил британского премьера посетить Украину.

«Верю, что партнерство между нашими государствами и уже традиционное британское лидерство в защите демократии и свободы и в дальнейшем будут только усиливаться», — отметил Зеленский в телеграм-канале.

Ранее Сунак заявил, что считает, что конфликт на Украине должен быть завершен. Он признал, что вступил в должность премьера в «сложный момент».

Риши Сунак 25 октября был официально назначен премьером Великобритании. С февраля 2020-го по июль 2022 года он возглавлял казначейство, но подал в отставку из-за несогласия с действиями Бориса Джонсона.

Тогда он решил побороться за пост премьера, но проиграл действовавшей на тот момент главе МИД Великобритании Лиз Трасс. Она пробыла в должности премьер-министра 45 дней, после чего ушла в отставку в связи с ошибками в экономической политике.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит в назначении нового главы британского правительства предпосылок для улучшения отношений между странами.

«Ожидать, конечно, сейчас какого-то прозрения и какой-то политической мудрости от кого бы то ни было в странах коллективного Запада, в том числе в Великобритании, не приходится», — сказал он.