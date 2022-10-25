Новый премьер Британии счел нужным завершение конфликта на Украине

По словам Сунака, он понимает, что вступил в должность премьера в «сложный момент»

Риши Сунак (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Конфликт на Украине должен быть завершен, заявил в своем обращении к населению Риши Сунак, вступивший в должность премьер-министра Великобритании.

«Я понимаю, насколько труден этот момент после миллиардов фунтов стерлингов, которых нам стоила борьба с COVID-19, после всех потрясений, которые произошли в разгар ужасного [конфликта на Украине], который должен быть завершен», — сказал Сунак.

Ранее 25 октября Сунак официально был назначен премьером Великобритании. С февраля 2020-го по июль 2022 года он возглавлял казначейство, но подал в отставку из-за несогласия с действиями Бориса Джонсона. Тогда он решил побороться за пост премьера и проиграл Лиз Трасс. Она пробыла в должности 44 дня, после чего ушла в отставку в связи с ошибками в экономической политике.

Изначально результаты выборов премьера должны были огласить 28 октября, но из-за того, что в гонке остался только один кандидат — Сунак, он стал премьером уже 25 октября.

В Кремле в назначении нового главы британского правительства не увидели предпосылок для улучшения отношений между странами. «Ожидать, конечно, сейчас какого-то прозрения и какой-то политической мудрости от кого бы то ни было в странах коллективного Запада, в том числе в Великобритании, не приходится», — отметил после отставки Трасс пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.