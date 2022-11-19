Антонов обвинил Киев в попытке спровоцировать столкновение России и НАТО

Несмотря на то, что США публично признают ответственность Украины за происшествие в Польше, американские официальные лица, СМИ и НПО продолжают «повторять мантру «во всем виновата Россия», отметил Антонов

Киев не только просит Вашингтон предоставить больше военной помощи, но и пытается спровоцировать прямое военное столкновение между Россией и НАТО. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek.

Он отметил, что несмотря на то, что Вашингтон публично признает тот факт, что Киев несет ответственность за гибель польских мирных жителей, СМИ и официальные лица и НПО продолжают «повторять мантру «во всем виновата Россия».

«Мы убеждены, что абсурдные попытки переложить ответственность на нашу страну могут только спровоцировать киевский режим, который уже чувствует вседозволенность», — подчеркнул российский посол.

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