 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лукашенко рассказал об «интересных переговорах» с представителями Запада

Президент сообщил, что провел «тяжелые, но интересные переговоры», на которых «богатейшие страны были представлены». С кем конкретно он разговаривал, Лукашенко не уточнил, но заверил, что эти страны «завидуют» Белоруссии
Александр Лукашенко выступает на фестивале-ярмарке &laquo;Дажынкі-2024&raquo;
Александр Лукашенко выступает на фестивале-ярмарке «Дажынкі-2024» (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в пятницу, 18 октября, провел «интересные переговоры» с представителями западных стран. Об этом он рассказал на фестивале-ярмарке «Дажынкі-2024» в Воложине.

«Вчера у меня был непубличный день, но очень тяжелый. Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств. И я, разговаривая с ними, понял, насколько они внимательно наблюдают за нами. Насколько придирчиво они ищут, изучают наши ошибки и наши успехи. И когда нет средств массовой информации, они говорят честно и откровенно», — сказал Лукашенко.

По его словам, на встрече «богатейшие страны были представлены», которые «завидуют» Белоруссии. «Завидуют за то, что мы умеем работать, жить, праздновать. За то, что мы, небольшая по меркам страна, нашли свой путь развития и достойно по нему прошли», — заявил президент.

Лукашенко объяснил, зачем сохраняет контакты с украинскими властями
Политика
Александр&nbsp;Лукашенко

Говоря о президентских выборах в республике, которые должны пройти в 2025 году, глава государства отметил, что страна «как обычно, по-белорусски, чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества» изберет своего президента. «Вы изберете того, кто этого заслуживает, с вашей точки зрения. Поэтому никакой предвыборной кампании», — сказал он. При этом Лукашенко добавил, что имеет право на нее. В феврале президент сообщил, что будет баллотироваться на выборах в 2025 году. В августе он призвал белорусов привыкать к тому, что он «не вечный» и что «президент будет другой». «Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает», — сказал Лукашенко.

В сентябре глава белорусского МИДа Максим Рыженков заявил, что «Запад от Лукашенко пока хочет то же, что и хотел раньше», — чтобы страна проводила антироссийскую политику «в угоду тем политическим процессам, которые видит себе Запад». «Думаю, пока не закончится активная фаза конфликта на юге, в который вовлечены Украина и Россия, никакого изменения этой политики [Запада] не будет», — убежден Рыженков.

В июле, в преддверии Дня независимости, Лукашенко говорил, что западные страны игнорируют память о прошлом и даже «начинают новый крестовый поход». Он предупреждал, что последствия нового возможного противостояния «придут в их же дома». Президент также указывал, что в XXI веке нужно «выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность», на что «самовлюбленный, эгоистичный Запад» оказался неспособен, поэтому «инициативу должны взять на себя страны глобального большинства».

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Александр Лукашенко переговоры Запад
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
«Какое превосходительство?» — Лукашенко удивило обращение к нему
Политика
Лукашенко назвал целью встречи с Путиным желание поставить точки над «i»
Политика
Лукашенко ответил «вяканью» об атаке с Украины словами о серьезных людях
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
В Шебекино мужчина пострадал при обстрелеПолитика, 14:57
В Брянской области женщина получила ранение при ударе беспилотникаПолитика, 14:46
Завершивший карьеру чемпион мира Варан вошел в совет директоров «Комо»Спорт, 14:45
CNN узнал, что тело Синвара могут обменять на израильских заложниковПолитика, 14:38
Минобороны сообщило об отбитой контратаке ВСУ в Курской областиПолитика, 14:34
Лукашенко рассказал об «интересных переговорах» с представителями ЗападаПолитика, 14:29
В Болгарии появились баннеры с надписью «Россия — наш друг»Политика, 14:13
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Черкасский митрополит УПЦ получил сотрясение мозга при захвате храмаОбщество, 14:10
Правительство выделило еще ₽3,2 млрд на выплаты жителям Курской областиЭкономика, 13:56
В Сирии назвали дату и место товарищеского матча со сборной РоссииСпорт, 13:54
Трамп призвал Мердока убрать «ужасных людей» из эфира Fox до выборовПолитика, 13:45
На Сахалине нашли тело третьего погибшего с перевернувшегося суднаОбщество, 13:37
Румыния ночью подняла в воздух истребители из-за беспилотникаПолитика, 13:27
Глава «Зенита» отреагировал на сообщение о смене гражданства СантосомСпорт, 13:19