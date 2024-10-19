Лукашенко рассказал об «интересных переговорах» с представителями Запада

Президент сообщил, что провел «тяжелые, но интересные переговоры», на которых «богатейшие страны были представлены». С кем конкретно он разговаривал, Лукашенко не уточнил, но заверил, что эти страны «завидуют» Белоруссии

Александр Лукашенко выступает на фестивале-ярмарке «Дажынкі-2024» (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в пятницу, 18 октября, провел «интересные переговоры» с представителями западных стран. Об этом он рассказал на фестивале-ярмарке «Дажынкі-2024» в Воложине.

«Вчера у меня был непубличный день, но очень тяжелый. Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств. И я, разговаривая с ними, понял, насколько они внимательно наблюдают за нами. Насколько придирчиво они ищут, изучают наши ошибки и наши успехи. И когда нет средств массовой информации, они говорят честно и откровенно», — сказал Лукашенко.

По его словам, на встрече «богатейшие страны были представлены», которые «завидуют» Белоруссии. «Завидуют за то, что мы умеем работать, жить, праздновать. За то, что мы, небольшая по меркам страна, нашли свой путь развития и достойно по нему прошли», — заявил президент.

Говоря о президентских выборах в республике, которые должны пройти в 2025 году, глава государства отметил, что страна «как обычно, по-белорусски, чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества» изберет своего президента. «Вы изберете того, кто этого заслуживает, с вашей точки зрения. Поэтому никакой предвыборной кампании», — сказал он. При этом Лукашенко добавил, что имеет право на нее. В феврале президент сообщил, что будет баллотироваться на выборах в 2025 году. В августе он призвал белорусов привыкать к тому, что он «не вечный» и что «президент будет другой». «Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает», — сказал Лукашенко.

В сентябре глава белорусского МИДа Максим Рыженков заявил, что «Запад от Лукашенко пока хочет то же, что и хотел раньше», — чтобы страна проводила антироссийскую политику «в угоду тем политическим процессам, которые видит себе Запад». «Думаю, пока не закончится активная фаза конфликта на юге, в который вовлечены Украина и Россия, никакого изменения этой политики [Запада] не будет», — убежден Рыженков.

В июле, в преддверии Дня независимости, Лукашенко говорил, что западные страны игнорируют память о прошлом и даже «начинают новый крестовый поход». Он предупреждал, что последствия нового возможного противостояния «придут в их же дома». Президент также указывал, что в XXI веке нужно «выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность», на что «самовлюбленный, эгоистичный Запад» оказался неспособен, поэтому «инициативу должны взять на себя страны глобального большинства».