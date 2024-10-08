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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко объяснил, зачем сохраняет контакты с украинскими властями

Лукашенко заявил о сохранении «минимальных контактов» с властями Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Лукашенко заявил о сохранении «минимальных контактов» с властями Украины, в том числе для решения вопросов обмена военнопленными между Киевом и Москвой. Вместе с тем он усомнился в наличии у Украины планов нападения на Белоруссию
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Александр Лукашенко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Белоруссия поддерживает «определенные контакты» с Украиной, которые помогают в том числе решать вопросы гуманитарного характера. Об этом телеведущему Павлу Зарубину рассказал белорусский президент Александр Лукашенко.

«Мы же не скрываем того, что мы поддерживаем определенные контакты с украинскими властями. Пусть они минимальны, но по тем каналам, которые помогают нам, россиянам обменивать военнопленных. Контакты [нужно] поддерживать на гуманитарном уровне. Это нормальные контакты, мы здесь вместе работаем с россиянами», — сказал Лукашенко.

Вместе с тем он усомнился в наличии у властей Украины намерений вторгнуться в Белоруссию. «Никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это серьезная головная боль, которая приведет к краху вообще в военном отношении киевские власти», — заявил президент.

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Политика
Фото:Андрей Стасевич / БелТА / ТАСС

Лукашенко неоднократно выступал с мирными инициативами по Украине и предлагал использовать Минск в качестве переговорной площадки. Вместе с тем он заявлял о наращивании войск на западных и южных границах и призывал «ментально готовиться» к возможному конфликту.

В сентябре Лукашенко выступил с публичным предупреждением, что нападение на территорию Белоруссии будет означать начало третьей мировой войны. «Хочу предупредить наших противников, наших соперников. <...> Нападение на Беларусь, запомните, — это третья мировая война», — сказал он. До этого он говорил, что без советского ядерного щита «нас бы уже не было».

Пятого октября депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда заявил, что Украина должна «перенести войну» на территорию Белоруссии, подчеркнув, что это лишь его точка зрения.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что Белоруссия сможет обратиться к России за разрешением на применение тактического ядерного оружия (ТЯО), если предложение украинского депутата будет реализовано.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Белоруссия обмен военнопленных контакты Военная операция на Украине Александр Лукашенко
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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