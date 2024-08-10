Лукашенко рассказал, что будет делать после отставки

Лукашенко призвал белорусов привыкать к тому, что он «не вечный», заявил, что «избаловал» жителей Белоруссии, и пообещал на пенсии переехать в деревню. В феврале он говорил, что будет баллотироваться в седьмой раз в 2025-м

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей «привыкать» к тому, что у страны будет новый лидер. Об этом он заявил во время посещения агрогородка Городище Шкловского района в ответ на просьбу от одной из жительниц баллотироваться на новый президентский срок.

«Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», — ответил Лукашенко (цитата по «СБ»).

Он отметил, что должен оставить преемнику мирную страну. «Вот уйду, где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что не все зависит от него. «Каждый должен заниматься своим делом. Если вы должны посеять и убрать, значит, вы должны это сделать. Моя главная задача — не допустить конфликта в стране», — сказал он.

Лукашенко в этом году исполняется 70 лет. Президентом Белоруссии он стал в 1994 году, с того момента пять раз переизбирался. В последний раз выборы проходили в 2020 году, тогда, по данным ЦИК, Лукашенко в первом туре набрал 80,1% голосов. В Белоруссии после оглашения результатов начались протесты, они продлились несколько месяцев.

Следующие президентские выборы в Белоруссии должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, их дата пока не назначена. В феврале Лукашенко заявил, что будет баллотироваться. До этого он говорил, что не будет «держаться за должность», однако поступит наперекор тем, кто хотел бы, чтобы его у власти не было.