 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лукашенко рассказал, что будет делать после отставки

Лукашенко призвал привыкать, что в Белоруссии будет другой президент
Лукашенко призвал белорусов привыкать к тому, что он «не вечный», заявил, что «избаловал» жителей Белоруссии, и пообещал на пенсии переехать в деревню. В феврале он говорил, что будет баллотироваться в седьмой раз в 2025-м
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей «привыкать» к тому, что у страны будет новый лидер. Об этом он заявил во время посещения агрогородка Городище Шкловского района в ответ на просьбу от одной из жительниц баллотироваться на новый президентский срок.

«Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», — ответил Лукашенко (цитата по «СБ»).

Он отметил, что должен оставить преемнику мирную страну. «Вот уйду, где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что не все зависит от него. «Каждый должен заниматься своим делом. Если вы должны посеять и убрать, значит, вы должны это сделать. Моя главная задача — не допустить конфликта в стране», — сказал он.

Лукашенко о возможности войны: «батька батькой, а шарахнуть может»
Политика

Лукашенко в этом году исполняется 70 лет. Президентом Белоруссии он стал в 1994 году, с того момента пять раз переизбирался. В последний раз выборы проходили в 2020 году, тогда, по данным ЦИК, Лукашенко в первом туре набрал 80,1% голосов. В Белоруссии после оглашения результатов начались протесты, они продлились несколько месяцев.

Следующие президентские выборы в Белоруссии должны состояться не позднее 20 июля 2025 года, их дата пока не назначена. В феврале Лукашенко заявил, что будет баллотироваться. До этого он говорил, что не будет «держаться за должность», однако поступит наперекор тем, кто хотел бы, чтобы его у власти не было.

В 2022 году в Белоруссии прошел референдум, по итогам которого были приняты поправки в Конституцию. Изменения коснулись и президента — теперь этот пост один человек не сможет занимать больше двух сроков, зато по истечении срока полномочий глава государства сможет стать пожизненным членом верхней палаты парламента.

Также Конституцию дополнили статьей о неприкосновенности президента, которая запретит привлекать бывшего главу государства к ответственности за действия, совершенные во время осуществления полномочий главы государства.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Александр Лукашенко выборы президента Белоруссия
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко в шутку пожаловался на неиндексируемую зарплату
Общество
Лукашенко рассказал о просьбе к Богу
Политика
Лукашенко заявил, что против народов СНГ ведется гибридная война
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Премьер Грузии вновь призвал к перезагрузке отношений с СШАПолитика, 18:01
Минобороны заявило об ударах по мобильным группам ВСУ в Курской областиПолитика, 17:44
«Российское» золото китайских гимнасток. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 17:40
В КСИР опровергли отказ от планов удара по ИзраилюПолитика, 17:37
МЧС назвало число эвакуированных из-за атаки ВСУ в Курской областиОбщество, 17:34
Мэр Курска назвал число покинувших приграничные районыПолитика, 17:20
Лукашенко назвал своей главной целью уберечь Белоруссию от войныПолитика, 17:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездокРБК и Millennium, 17:12
Лукашенко рассказал, что будет делать после отставкиПолитика, 17:05
Экс-замглавы и экс-сенатор от Рязанской области признали вину в коррупцииОбщество, 17:02
«Локомотив» вошел в число лидеров турнирной таблицы РПЛСпорт, 17:00
Гимнастки Китая с тренером из России впервые завоевали золото ОлимпиадыСпорт, 16:59
Сирия выразила поддержку России в связи с ситуацией в Курской областиПолитика, 16:57
Румынка получила серьезную травму на олимпийском турнире по борьбеСпорт, 16:34