Лукашенко заявил, что мир балансирует на грани новой катастрофы

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Мир балансирует на грани очередной глобальной катастрофы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

В речи ко Дню независимости республики президент напомнил об итогах Второй мировой войны, которую он назвал апофеозом тысячелетней истории войн и сражений западной и восточной цивилизаций. По его словам, западные страны игнорируют память о прошлом и даже «начинают новый крестовый поход». Лукашенко предупредил, что последствия нового возможного противостояния «придут в их же дома».

Он также выразил надежду, что Минск сможет договориться с теми, «кто живет ради будущего своих детей и внуков». «Ничто и никто не заставит Беларусь свернуть с этого пути — пути к миру и созиданию», — заключил он.

В феврале Лукашенко призвал готовиться к войне «ментально и стратегически». Он также заявил о попытках втянуть Минск в противостояние Запада и Востока.