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Политика ,  
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Лукашенко заявил, что мир балансирует на грани новой катастрофы

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Мир балансирует на грани очередной глобальной катастрофы, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

В речи ко Дню независимости республики президент напомнил об итогах Второй мировой войны, которую он назвал апофеозом тысячелетней истории войн и сражений западной и восточной цивилизаций. По его словам, западные страны игнорируют память о прошлом и даже «начинают новый крестовый поход». Лукашенко предупредил, что последствия нового возможного противостояния «придут в их же дома».

Он также выразил надежду, что Минск сможет договориться с теми, «кто живет ради будущего своих детей и внуков». «Ничто и никто не заставит Беларусь свернуть с этого пути — пути к миру и созиданию», — заключил он.

Лукашенко призвал белорусов ментально готовиться к войне
Политика
Александр Лукашенко

В феврале Лукашенко призвал готовиться к войне «ментально и стратегически». Он также заявил о попытках втянуть Минск в противостояние Запада и Востока.

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Александр Лукашенко Белоруссия Запад Вторая мировая война Великая Отечественная война
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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