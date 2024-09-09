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Военная операция на Украине ,  
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МИД Белоруссии рассказал о требовании Запада к Лукашенко

Рыженков: Запад хочет, чтобы Лукашенко вел антироссийскую политику
Сюжет
Военная операция на Украине

Страны Запада хотят, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко проводил антироссийскую политику, сообщил министр иностранных дел республики Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Запад от Лукашенко пока хочет то же, что и хотел раньше — чтобы в Белоруссии проводилась та политика, которая сегодня нужна Западу. А это политика антироссийская», — сказал он.

Рыженков также выразил мнение, что пока не закончится конфликт на Украине, «никакого изменения этой политики не будет».

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США и ЕС после начала российской военной операции ввели санкции не только против Москвы, но и против Минска. Запад не раз обвинял Белоруссию в поддержке России. Белорусский МИД называл обвинения в адрес страны в "пособничестве агрессии" в связи с украинским конфликтом абсурдными

Лукашенко со своей стороны подчеркивал, что Белоруссия Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет конфликта, но готовится к войне. Он не раз заявлял, что Минск не намерен участвовать в российской военной операции.

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