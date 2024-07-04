Лукашенко посчитал Запад неспособным выстраивать глобальную безопасность

Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Западные страны оказались неспособными выстраивать глобальную безопасность, поэтому эту задачу должны взять на себя страны глобального большинства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«В XXI веке необходимо выстраивать подлинную и неделимую глобальную безопасность. При этом инициативу должны взять на себя страны глобального большинства, поскольку самовлюбленный, эгоистичный Запад на такое оказался не способен», — сказал Лукашенко (цитата по БелТА).

По мнению главы государства, на Западе сейчас нет лидеров, способных принимать ответственные решения самостоятельно. При этом Белоруссия, как отметил президент, постарается адаптировать свои инициативы в сфере глобальной безопасности.

4 июля Белоруссия вступила в ШОС. В организацию также входят Казахстан, Китай, Россия, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Индия и Пакистан. Среди целей ШОС — упрочение разностороннего взаимодействия в деле поддержания и укрепления мира и безопасности, а также совместное противодействие новым вызовам и угрозам.

На саммите, который проходит с 3 по 4 июля, должно было обсуждаться создание новой системы евразийской безопасности, которую предложил президент России Владимир Путин. Согласно идее российского лидера, такая система безопасности должна быть открыта для всех стран в Евразии, в том числе и для стран Европы и НАТО. Также Путин предлагал в рамках новой системы в перспективе вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе.