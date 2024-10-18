Зеленский раскрыл план «Б» на случай отказа войти в НАТО

Украинский план «Б» в случае отказа стране вступить в НАТО заключается в том, чтобы ждать изменений в политике США после выборов там. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ во время телемарафона.

«Ситуация такова, что главный донор Украины — это США. И если их политика после выборов изменится, эти изменения и станут «планом Б», — заявил Зеленский (цитата по «РБК-Украина»).

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