Премьер Словакии предупредил о Третьей мировой из-за конфликта на Украине
Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским «план победы» противоречив, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает Ta3.
«Мы особенно желаем им членства в Европейском Союзе. Но если бы они были в НАТО, какова вероятность возобновления конфликта? Очень высокая», — предполагает Фицо.
Он отметил, что лучшим вариантом для Киева будет сохранение нейтрального статуса и получение гарантий безопасности, в противном случае неизбежна Третья мировая война.
Фицо считает, что для достижения мира за стол переговоров должны сесть «большие мальчики» — Россия и США.
Он сказал также, что у Москвы был «другой путь решения» проблем, касающихся русскоязычного населения на Украине, а не пересечение границы с оружием. Премьер, помимо этого, заявил о готовности осудить присутствие иностранных войск в зоне конфликта (речь о КНДР). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл подобные данные информационной уткой.
Заявления политик сделал в Брюсселе, там проходил саммит лидеров ЕС. Во время него Фицо впервые с начала конфликта на Украине лично встретился с Зеленским — по словам премьера Словакии, они разговаривали не более 15 секунд.
"План победы" Зеленского состоит из пяти пунктов:
- «Безусловное приглашение» Украины в НАТО до окончания конфликта.
- «Необратимое укрепление» украинской обороны.
- Размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета» для защиты «от любой военной угрозы со стороны России»
- Соглашение Украины и ее партнеров о совместной защите критических ресурсов страны, совместном инвестировании и использовании украинского экономического потенциала.
- Замещение украинскими подразделениями при согласии партнеров в Европе отдельных контингентов Вооруженных сил США.
В плане есть еще три секретных приложения, их публиковать не будут.
Как заявил Песков, «план победы» представляет собой «замаскированный план» США по продолжению конфликта.
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