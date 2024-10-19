Премьер Фицо отметил, что Словакия не против членства Украины в ЕС, но если ее примут в НАТО, то конфликт возобновится с высокой вероятностью. Как считает политик, Киеву следует оставаться нейтральным

Роберт Фицо (Фото: Radovan Stoklasa / Reuters)

Предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским «план победы» противоречив, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает Ta3.

«Мы особенно желаем им членства в Европейском Союзе. Но если бы они были в НАТО, какова вероятность возобновления конфликта? Очень высокая», — предполагает Фицо.

Он отметил, что лучшим вариантом для Киева будет сохранение нейтрального статуса и получение гарантий безопасности, в противном случае неизбежна Третья мировая война.

Фицо считает, что для достижения мира за стол переговоров должны сесть «большие мальчики» — Россия и США.

Он сказал также, что у Москвы был «другой путь решения» проблем, касающихся русскоязычного населения на Украине, а не пересечение границы с оружием. Премьер, помимо этого, заявил о готовности осудить присутствие иностранных войск в зоне конфликта (речь о КНДР). Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл подобные данные информационной уткой.

Заявления политик сделал в Брюсселе, там проходил саммит лидеров ЕС. Во время него Фицо впервые с начала конфликта на Украине лично встретился с Зеленским — по словам премьера Словакии, они разговаривали не более 15 секунд.