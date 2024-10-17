Как в ЕС и НАТО встретили привезенный Зеленским «план победы»

Президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы» лидерам ЕС, европарламентариям и министрам обороны НАТО. Какую реакцию и обещания он получил после этого — в материале РБК

Гитанас Науседа, Владимир Зеленский, Александр Де Кроо и Шарль Мишель на саммите в Брюсселе (Фото: Johanna Geron / Reuters)

17 октября в Брюсселе открылся двухдневный саммит ЕС. На него прибыл президент Украины Владимир Зеленский, который представил европейским лидерам свой «план победы» (позже он также презентовал его европарламентариям). В тот же день в бельгийской столице состоялась встреча министров обороны стран НАТО — первая для нового генерального секретаря альянса Марка Рютте.

Ключевыми вопросами во время обсуждений стали пункты плана, посвященные перспективам присоединения Украины к НАТО и использованию западного оружия для ударов вглубь России.

Владимир Зеленский официально представил «план победы» в Верховной раде 16 октября, предварительно обсудив его положения с западными партнерами из Европы и США. В нем пять положений. Геополитика . «Безусловное приглашение» Украины в НАТО до окончания конфликта и безальтернативность евроинтеграции.

. «Безусловное приглашение» Украины в НАТО до окончания конфликта и безальтернативность евроинтеграции. Оборона. Продолжение операций ВСУ в определенных районах России, укрепление противовоздушной обороны (ПВО) Украины, вложения в украинское оборонное производство, разрешение Запада использовать дальнобойное оружие по территории России (передача ВСУ такого оружия, а также предоставление спутниковых данных об объектах на территории России).

Продолжение операций ВСУ в определенных районах России, укрепление противовоздушной обороны (ПВО) Украины, вложения в украинское оборонное производство, разрешение Запада использовать дальнобойное оружие по территории России (передача ВСУ такого оружия, а также предоставление спутниковых данных об объектах на территории России). Сдерживание. Размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета», которого будет достаточно для защиты «от любой военной угрозы со стороны России».

Размещение на Украине «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета», которого будет достаточно для защиты «от любой военной угрозы со стороны России». Экономика. Киев предлагает партнерам заключить с Украиной соглашение о совместной защите критических ресурсов страны, совместном инвестировании и использовании украинского экономического потенциала (в частности, речь идет о продукции металлургии), что позволит расширить санкции против России.

Киев предлагает партнерам заключить с Украиной соглашение о совместной защите критических ресурсов страны, совместном инвестировании и использовании украинского экономического потенциала (в частности, речь идет о продукции металлургии), что позволит расширить санкции против России. Безопасность. Этот пункт посвящен периоду после завершения конфликта. Зеленский предлагает заместить украинскими подразделениями, при согласии партнеров в Европе, отдельные контингенты вооруженных сил США с целью укрепления обороны НАТО и обеспечения безопасности на континенте. У второго, третьего и пятого пунктов есть секретные положения, которые Киев раскрыл только своим союзникам и не собирается обнародовать. По информации The Associated Press, на то, чтобы принять положения этой стратегии, украинский лидер дал западным партнерам три месяца. Агентство сообщило, что некоторые европейские политики считают эти сроки слишком жесткими. В России «план победы» назвали «замаскированным планом» США по продолжению конфликта. «Скорее всего, это тот же самый план американцев воевать с нами до последнего украинца, который теперь Зеленский закамуфлировал и назвал «мирным планом», — сказал представитель Кремля Дмитрий Песков. Представитель МИД России Мария Захарова назвала план «набором бессвязных лозунгов».

Как в ЕС восприняли план Зеленского

Выступая в Совете ЕС, Зеленский отметил, что «план победы» — это мостик к успешному проведению второго саммита мира. В ноябре он пообещал представить формулу из десяти пунктов, которыми он поделится со всеми, включая представителей России (уже на самом саммите).

«Цель плана состоит в том, чтобы он укрепил не только Украину, но и все наше евроатлантическое сообщество. Вы все знаете психологию России. Россия прибегнет к дипломатии только тогда, когда увидит, что не может ничего добиться силой», — отметил украинский лидер.

Комментируя пункт своего плана, посвященный «сдерживанию России», Зеленский отметил, что нужно использовать подход «мир через угрозы». По его замыслу, включенные в этот пункт инициативы, включая разрешение ударов западным оружием по объектам России, заставят Москву участвовать в реальных мирных переговорах либо позволят уничтожить ее военные цели.

«Мы должны продолжать оказывать давление на Россию на поле боя. Вполне реально удерживать позиции на фронте на территории Украины, одновременно возвращая войну на территорию России, чтобы россияне почувствовали, что такое война», — отметил Зеленский.

По его мнению, если союзники Украины не примут «план победы», то «это будет привилегия от мира для России». «Слабость Украины — это сила для России. И я думаю, это будет большой ошибкой», — заявил Зеленский журналистам уже после своего выступления в Совете ЕС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своей критикой подхода ЕС к конфликту на Украине, написал в этот день в соцсетях, что от плана Зеленского «бросает в дрожь». «ЕС в настоящее время проигрывает в конфликте на Украине, потому что вступил в него с плохо продуманной, плохо реализованной и плохо рассчитанной стратегией», — считает венгерский премьер. Среди ошибок Брюсселя Орбан выделяет отказ от установления контактов с Россией. Зеленский, комментируя позицию Орбана, заявил журналистам: «Мы поздоровались, это что-то».

Венгрия до сих пор не выразила готовность одобрить кредит ЕС для Украины в размере €35 млрд (это часть согласованной G7 инициативы по предоставлению Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов). В первый день саммита в Брюсселе лидеры ЕС отмалчивались на этот счет.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя план Зеленского, отметил, что сейчас основное внимание уделяется «обеспечению того, чтобы у ЕС были средства, которые позволят Украине защитить себя». Но указал, что есть стратегические вопросы, которые еще предстоит обсудить. «Вы знаете, какие решения я принял, и это не изменится», — подчеркнул Шольц, подразумевая свое сопротивление просьбе Киева предоставить ВСУ дальнобойные ракеты Taurus.

Канцлер ФРГ за последнее время несколько раз встречался с Зеленским, в том числе во время визита украинского лидера в Берлин 11 октября (тогда Зеленский как раз представил Шольцу свой «план победы», включая секретные пункты). В тот же день Германия объявила о новом пакете помощи на сумму €1,4 млрд. Однако правительство ФРГ недавно приняло решение существенно сократить расходы на военную помощь Украине со следующего года.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил перед заседанием в Брюсселе, что в «плане победы» Зеленского нет ничего нового, ведь большинство пунктов — это вопросы, насчет которых ЕС до сих пор колеблется. В частности, пояснил Науседа, в блоке до сих пор нет единой позиции, разрешить ли удары западными ракетами по объектам в глубине России. «Я помню Вильнюсский саммит НАТО, я помню Вашингтонский саммит НАТО — мы не смогли достичь консенсуса. И это очень важно, чтобы мы его достигли, потому что иначе это решение не будет возможным», — считает Науседа.

Польша, будучи одним из главных европейских союзников Украины, пока не решила, поддержит ли «план победы», заявил глава МИД республики Радослав Сикорский. Он уточнил, что предложения Зеленского в Варшаве еще изучают.

После выступления в Евросовете Зеленский направился для презентации своего плана в Европарламент. Его глава Роберта Метсола заявила, что приветствует «мирный план» украинского лидера, отметив, что речь идет о мире с «целостностью, справедливостью и достоинством».

Как в НАТО смотрят на перспективу вступления Украины в альянс

Еще на брифинге в Совете ЕС Зеленский отметил, что у республики есть только два варианта гарантий безопасности — вступить в НАТО или получить ядерное оружие, и Киев выступает за первый. Зеленский рассказал, что обсуждал этот вопрос в том числе с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Украинский лидер упомянул в этом контексте Будапештский меморандум, подписанный США, Великобританией, Украиной и Россией в 1994 году (после его заключения Киев передал Москве около 1,9 тыс. боеголовок, оставшихся в Украинской ССР после распада Союза, в обмен на гарантии безопасности со стороны участников соглашения). «Кто из этих крупных стран, всех ядерных государств пострадал? Все? Нет, одна — Украина. <…> Так какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита. Или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, сегодня мы не знаем действенных альянсов», — сказал Зеленский, по его словам, Трампу. В ответ республиканец будто бы назвал его доводы «весомыми».

Чуть позже Зеленский уточнил, что Киев никогда не заявлял о подготовке к разработке ядерного оружия как раз потому, что в качестве гарантии безопасности Украины рассматривает исключительно членство в альянсе.

Украинский президент признал: в Вашингтоне опасаются, что вступление его страны в НАТО может втянуть США напрямую в войну с Россией, хотя, по его мнению, приглашение в альянс «не является пересечением каких-либо красных линий».

16 октября посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко заявила Reuters, что республика призывает президента США Джо Байдена сделать приглашение в НАТО до ухода из Белого дома. «Мы искренне верим, что это может стать частью наследия нынешней американской администрации», — отметила дипломат.

Украинский президент также сообщил журналистам о колебаниях Германии по поводу вступления его страны в альянс. «Он [Олаф Шольц] никогда не говорил «нет», но он также никогда не говорил «да». Мы будем над этим работать», — заявил Зеленский.

Новый генсек НАТО заявил на встрече министров обороны альянса, что вопрос вступления Украины в блок решен. «На данный момент выходит, что Украина будет 33-м членом. Возможно, перед ними вынырнет кто-то другой. Но Украина будет членом НАТО в будущем», — отметил он. Представленный Зеленским «план победы» Рютте назвал «сильным сигналом», но оговорился: «Я не могу сказать, что поддерживаю весь план. Это было бы немного сложно, потому что есть много вопросов».

На совместной с Зеленским пресс-конференции Рютте не стал напрямую комментировать «план победы». Он обратил внимание, что сейчас страны альянса сосредоточены на помощи Киеву. По его словам, в первой половине года они выделили $20,9 млрд военной помощи Украине и до конца 2024-го смогут приблизиться к цели в $40 млрд. «НАТО работает с Украиной, чтобы сделать ее ближе к альянсу», — сказал Рютте.

Зеленский, отвечая на вопрос журналистов, как он относится к тому, что пока нет никаких предпосылок скорого вступления Украины в НАТО, заметил: «Если наши партнеры не потеряют своего единства, мы не проиграем эту войну». Рютте, в свою очередь, напомнил о новых пакетах поддержки западных стран, подчеркнув, что ни у кого в Кремле не должно возникнуть сомнений, что Украина присоединится к НАТО, поскольку этот вопрос решен.