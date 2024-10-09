Сийярто заявил, что в НАТО понимают невозможность членства Украины
Большинство министров иностранных дел стран НАТО разделяют позицию Венгрии о невозможности вступления Украины в НАТО в ходе обсуждений за закрытыми дверями, заявил глава МИД Петер Сийярто, его слова приводит Index.
«Позиция Венгрии ясна: членство Украины в НАТО невозможно», — сказал Сийярто.
В противном случае это спровоцирует третью мировую войну, убежден он. По его словам, те, кто здраво мыслит, не хотят создавать такую опасность.
В июле 2024 года страны Североатлантического альянса объявили о «необратимом пути» Украины к членству в блоке. Однако они готовы пригласить ее только при выполнении всех необходимых условий и при одобрении всех членов НАТО.
В частности, США и Германия выступают против вступления Украины в альянс до завершения боевых действий. Согласно договору НАТО, нападение на одного члена альянса будет рассматриваться как нападение на всех участников блока.
Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия не согласится на вступление Украины в НАТО, потому что это может привести к третьей мировой войне.
В июне президент России Владимир Путин назвал среди условий для мирных переговоров с Киевом вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Если условием членства Украины в блоке является ее победа в конфликте с Россией, то этого никогда не произойдет, заявлял летом заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
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