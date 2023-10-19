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Депутат из Татарстана извинился за слова с осуждением сына Кадырова

Депутат Хамаев сначала возмутился из-за ситуации с сыном Кадырова, который избил сжегшего Коран подследственного, а затем получил звание героя Чечни. Но потом Хамаев сказал, что выразил личное мнение и извинился

Депутат из Татарстана извинился за слова с осуждением сына Кадырова
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Депутат Государственного совета Татарстана Азат Хамаев на заседании законодательного органа возмутился ситуацией с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адама, который в августе избил в СИЗО сжегшего Коран Никиту Журавеля, а в октябре получил звание героя республики. Об этом пишет «Вечерняя Казань».

«В каком правовом поле мы сегодня живем? Например, глава одного из субъектов Российской Федерации присваивает сыну звание героя за избиение человека! А потом говорит, что его сын — герой всех мусульман», — сказал Хамаев.

Однако затем депутат сказал, что выразил «сугубо личное мнение» и извинился «за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами», пишет «Татар Информ».

Высказывание Хамаева прокомментировал глава Татарстана Рустам Минниханов. Он отметил, что позиция депутата не выражает мнение мусульман республики, в ней «всегда с уважением относятся к братскому чеченскому народу и тем усилиям, которые приложил первый президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров и действующий глава Рамзан Ахматович для установления мира в регионе и сохранения целостности страны».

Журавель сжег Коран в мая недалеко от соборной мечети в Волгограде, сообщал Следственный комитет. По его данным, Журавель сделал это по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) и получил 10 тыс. руб. Кроме того, волгоградец снимал для украинских спецслужб военные объекты.

Против него завели дело по ст. 148 УК (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), его передали в Чечню на фоне «обращений жителей» республики. Журавеля доставили в Грозный.

В середине августа омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что получила его обращение Журавеля в связи с его избиением, и попросила чеченского уполномоченного по правам человека Мансура Солтаева разобраться в ситуации.

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В конце сентября Кадыров показал кадры избиения своим 15-летним сыном подследственного и указал, что гордится Адамом. В начале октября стало известно, что юноша стал героем Чечни. Позднее он опубликовал еще одно видео избиения с подписью «герой всех мусульман».

В поддержку действий Кадырова-младшего выступили парламентарии от Чечни, отмечал депутат Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев говорил, что считает сожжение Корана серьезным преступлением, но при этом призвал соблюдать правила содержания подозреваемых под стражей. Член СПЧ Ева Меркачева заявила, что есть достаточно оснований, чтобы возбудить дело из-за избиения Журавеля.

Теги
Рамзан Кадыров Татарстан Рустам Минниханов
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Кадыров показал кадры избиения в СИЗО с подписью «герой всех мусульман»
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Избивший задержанного за сжигание Корана сын Кадырова стал героем Чечни
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