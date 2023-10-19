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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ABC сообщил о «зеленом свете» для ЦАХАЛ на операцию в секторе Газа

ABC: Израиль дал военным «зеленый свет» на начало наступления в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Военные могут войти в сектор Газа, когда будут готовы. Министр Нир Баракат назвал уничтожение ХАМАС «первым и последним приоритетом» и пообещал, что используемые палестинской группировкой тоннели станут «самым большим кладбищем»
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Израильские военные получили от властей страны «зеленый свет» на начало наступления на сектор Газа, когда они будут готовы, сообщает ABC News со ссылкой на члена кабинета по вопросам безопасности страны.

Министр экономики Нир Баракат заявил телеканалу, что подземные тоннели под районами и домами сектора Газа, которые представляют собой убежище и склады для ХАМАС, станут «самым большим кладбищем в мире». Общую протяженность этих тоннелей ХАМАС оценивает в 500 км.

Баракат сказал, что безопасность заложников, захваченных боевиками ХАМАС, и гражданского населения — это «второстепенный вопрос» по сравнению с перспективой уничтожения палестинского движения, «даже если на это уйдет год». Министр пообещал, что власти приложат все усилия, чтобы вернуть заложников живыми, но заявил, что «первым и последним приоритетом» является уничтожение ХАМАС.

Представитель армии обороны Израиля ЦАХАЛ 16 октября говорил, что усилия по их возвращению заложников из сектора Газа являются «высшим приоритетом». Такое мнение разделяют, в том числе, президент США Джо Байден и министр обороны Германии Борис Писториус. По оценкам ЦАХАЛ, в секторе Газа могут удерживать 203 заложника из Израиля. Среди них есть люди с двойным гражданством, в том числе россияне. Байден также призывал свести к минимуму число жертв среди гражданских.

Израиль начал военную кампанию «Железные мечи» в ответ на нападение ХАМАС 7 октября. Три дня спустя в Минобороны объявили о полномасштабном наступлении на сектор Газа, власти призвали местных жителей эвакуироваться. The New York Times передавала, что наземную операцию собирались начать 14-15 октября, но ее пришлось отложить из-за погодных условий.

Reuters со ссылкой на источники сообщил, что кампания Израиля в секторе Газа «не будет иметь себе равных по своей свирепости»; ЦАХАЛ намерен разрушить инфраструктуру, оттеснить палестинское население к границе с Египтом и взорвать сеть подземных туннелей. 19 октября министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал военным, что скоро поступит приказ о начале наземной операции, и они «увидят Газу изнутри».

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль ЦАХАЛ ХАМАС сектор Газа наземная операция
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