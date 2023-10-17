Секретные тоннели в Газе, которые собрался штурмовать Израиль

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Подземные тоннели ХАМАС, которые находятся под районами и домами сектора Газа, являются одной из сложностей, с которой столкнется Израиль при проведении наземной операции. Длина всей сети тоннелей, по данным самого ХАМАС, достигает 500 км. В них могут располагаться бойцы со стрелковым оружием, храниться оружие и боеприпасы. ХАМАС также показывал кадры, на которых были видны хранящиеся в тоннеле ракеты. Об уничтожении одного из тоннелей ЦАХАЛ отчитывался 8 октября, указав, что он располагался под высотным зданием.

Наземная операция Израиля в секторе Газа, как ожидалось, должна была начаться в минувшие выходные — 14–15 октября. Однако ее отложили, в том числе из-за погодных условий, писала The New York Times. При этом в ЦАХАЛ заявляли, что заканчивают подготовку к наземной операции против движения ХАМАС.