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Экспортеры сравнили Китай, Казахстан и Турцию по приоритетности для себя

Казахстан стал лидером по привлекательности для несырьевых экспортеров из России
Большинство российских несырьевых экспортеров считают перспективными рынки СНГ и Ближнего Востока, показал опрос. В то же время Китай, Индия и Турция, где потенциал роста экспорта на порядок выше, привлекают их меньше
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости
Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Более половины (54%) российских экспортеров несырьевых неэнергетических товаров назвали выход на новые рынки основным направлением работы. Это следует из опроса экспортеров, проведенного компанией «Яков и партнеры» (бывшая McKinsey в России) для форума «Сделано в России» (РБК ознакомился с материалом).

На втором месте по популярности — развитие продуктовой линейки (28% респондентов), на третьем — наращивание объемов производства (такими планами поделились 20% компаний).

Интерес экспортеров к новым рынкам распределяется неравномерно. В первую очередь, они планируют развивать работу в странах Содружества независимых государств (СНГ) и на Ближнем Востоке. В то же время многие регионы, обладающие гораздо более существенным экспортным потенциалом, пока не получают «должного внимания» от отечественных компаний, указывают авторы исследования.

Топ направлений для экспорта

«Яков и партнеры» опросили 220 экспортеров несырьевой продукции в сентябре 2023 года. Наибольшим потенциалом, по их мнению, на сегодняшний день обладает Казахстан. Перспективным для развития бизнеса его считают более половины респондентов (51%).

Затем идут страны Ближнего Востока — в них видят возможности для расширения поставок 48% экспортеров, а также Белоруссия — приоритетной для дальнейшего роста ее считают 43% опрошенных. На прочие страны СНГ приходится совокупно 40% ответов.

Страны ближнего зарубежья характеризуются традиционно высокой долей России в структуре импорта и потому обладают низким потенциалом для наращивания экспорта, скептичны авторы исследования. По их оценкам, общий несырьевой импорт этого региона составляет около $154 млрд в год.

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Ориентация российских несырьевых экспортеров на Ближнее зарубежье объясняется гораздо более низкими барьерами входа на эти рынки, меньшей потребностью в адаптации продукции под местную специфику и относительно мягкими требованиями к качеству, считает ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко.

«Исторически в экспорте России наблюдалась закономерность — чем выше передел продукции, тем большая доля экспорта направляется в страны ЕАЭС и СНГ. Для каждой отдельной компании-экспортера и, в особенности, для фирм, которые не экспортировали ранее, выбор стран Ближнего зарубежья в качестве целевых рынков абсолютно оправдан», — полагает он.

Впрочем, побочная сторона такого выбора — в перспективе меньшие темпы роста экспорта, чем у поставщиков, выбравших страны Дальнего зарубежья с более емкими рынками, констатирует Гнидченко.

Несырьевой неэнергетический экспорт — это, согласно классификации Российского экспортного центра (РЭЦ), поставки первичной продукции растениеводства (зерна, овощей, фруктов), химикатов, удобрений, обработанного камня, чугуна и стали, цветных и драгоценных металлов. Также в этот список входят готовые продукты невысокой сложности (мука, крупы, растительные масла, строительные блоки), продукция машиностроения, фармацевтические товары, бытовая химия, одежда и обувь.

В 2021 году несырьевой неэнергетический экспорт из России, по данным РЭЦ, составил рекордные $193 млрд, увеличившись на 37% в сравнении с 2020-м. С 2022 года данные по экспорту не раскрываются. По оценке «Яков и партнеры», в прошлом году несырьевой неэнергетический экспорт составил $189 млрд.

Отстающие направления

Китай, Индия, Турция с десятикратно большим, чем у Ближнего зарубежья, потенциалом роста экспорта пока привлекают меньше внимания российского бизнеса, говорится в материалах опроса. В Китае перспективу для расширения бизнеса видят 35% респондентов, в Индии — 28%, в Турции — 25%. «В 2022 году некоторые из этих рынков оказались перегреты предложениями российских экспортеров. А по части продукции Россия предоставляет скидку ввиду перенаправления больших объемов с Европы», — отмечают авторы исследования.

В частности, Китай, по данным «Яков и партнеры», нарастил несырьевой импорт из России на 21% по итогам 2022 года. А в текущем году совокупный товарооборот России и Китая превысит $200 млрд, заявлял президент Владимир Путин. Однако экспортеры опасаются потенциальных рисков: например, копирования технологий и ценового демпинга. Энтузиазм снижают также логистические проблемы — нехватка контейнеров и дороговизна перевозок, следует из материалов опроса.

На Юго-Восточную Азию, чей несырьевой импорт достигает $1 трлн, с оптимизмом смотрят только 20% опрошенных, на Латинскую Америку — 18%. В то же время потенциал в Африке видят 26% несырьевых экспортеров. «Ввиду большой численности населения Африка может стать перспективным направлением экспорта. На текущий момент главными ограничениями выступают невыгодные российским поставщикам условия платежей и высокие ввозные пошлины по части товаров», — говорится в исследовании. Из-за незнания рынка и сложностей в сотрудничестве Африка — все еще не приоритет для экспортеров, отмечают авторы.

В совокупности 54% опрошенных имеют сложности при выходе на новые рынки и поиске торговых партнеров на них, говорится в исследовании. Серьезным барьером выступают и проблемы с расчетами — на них указало 38% экспортеров. «Юань — хорошая валюта, но попробуйте купить его в Латинской Америке или Африке», — приводят ответ одного из экспортеров авторы. «За три месяца <...> мы не смогли ни копейки перевести [поставщикам из ЮАР]», — признается другой экспортер.

Оптимистичный прогноз

Несмотря на сложности, многие несырьевые экспортеры оптимистично смотрят в будущее: 70% из них ожидают роста экспортной выручки в диапазоне 10—30% на горизонте до 2025 года, отмечается в исследовании. При этом, по оценке «Яков и партнеры» к 2030 году показатель может вырасти на 30–35%.

Рост экспортной выручки на 10–30% в ближайшие три года не выглядит сверхъестественным, поскольку в него закладывается как ценовой фактор, так и ожидания по долларовой инфляции, полагает Гнидченко. В частности, при сохранении текущей инфляции в США в течение трех лет формально рост экспортной выручки в долларах превысит 10%.

«Если говорить о возможностях роста несырьевого экспорта в физическом выражении в ближайшие годы, перспективной выглядит диверсификация агропромышленного экспорта в сторону как расширения рынков сбыта (в этом русле — зерновой контракт с Китаем), так и увеличения экспорта пищевой продукции более высокой степени переработки», — отмечает эксперт.

В средне- и долгосрочном периоде, по его мнению, есть потенциал наращивания экспорта химической продукции и отдельных видов техники, полагает он.

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Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
экспорт рф внешняя торговля Китай
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