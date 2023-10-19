Белый дом анонсировал обращение Байдена по Израилю и Украине

Президент США Джо Байден 19 октября выступит с обращением к нации, оно будет касаться войны Израиля и палестинской группировки ХАМАС, а также ситуации на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее заявление опубликовано на сайте американской администрации.

Выступление начнется в 20:00 19 октября по времени Восточного побережья США (03:00 20 октября мск). Байден намерен «обсудить» ответ Вашингтона на действия ХАМАС против Израиля, а также на ситуацию на Украине.

В Белом доме после начала войны на Ближнем Востоке заявили о необходимости поддержки обеих стран — Израиля и Украины. Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан отмечал, что Соединенные Штаты собираются согласовать выделение на помощь Украине и Израилю более $2 млрд. При этом NBC писал со ссылкой на три осведомленных источника, что администрация США намерена согласовать пакет на $100 млрд, из которых около $60 млрд направят Киеву, а еще $40 млрд — на помощь Израилю, Тайваню и охрану американской границы.

Байден заявлял о способности США одновременно поддерживать Израиль и Украину. Накануне президент посетил Тель-Авив, где обсудил с израильским руководством боевые действия, гуманитарную помощь и освобождение заложников. Также Байден хотел дать понять израильской стороне, что США против расширения конфликта и дальнейшей эскалации, говорил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По итогам переговоров Байден заверил Израиль в дальнейшей поддержке со стороны США.

США оказывают Украине военную и финансовую помощь с начала российской спецоперации. Однако 1 октября Байден утвердил проект краткосрочного бюджета (на 45 дней), не предусматривающий ее оказание. После этого в Пентагоне предупредили, что «исчерпали почти все доступное финансирование для помощи Украине в сфере безопасности» и выразили надежду на подписание отдельного законопроекта о продолжении поддержки. Россия критикует поставки вооружений Киеву.