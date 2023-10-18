Переговоры лидеров США и Израиля прошли на следующий день после удара по больнице в секторе Газа

О чем Байден сумел договориться в Тель-Авиве с Нетаньяху Переговоры лидеров США и Израиля прошли на следующий день после удара по больнице в секторе Газа

Главный итог поездки президента США в Тель-Авив — согласие Израиля допустить в сектор Газа гуманитарную помощь из Египта. Джо Байден также сообщил о работе над освобождением заложников и призвал Израиль «не поддаваться гневу»

Джо Байден (Фото: Miriam Alster / Reuters)

Зачем Байден поехал на Ближний Восток

18 октября, на 12-й день войны между Израилем и ХАМАС, президент США Джо Байден прилетел в Тель-Авив. В аэропорту его приветствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (за время войны по телефону они общались по меньшей мере пять раз), после чего состоялась встреча с военным кабинетом Израиля (Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант и его предшественник на этом посту Бени Ганц, а также два наблюдателя — бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот и министр стратегического планирования Рон Дермер, который отвечает за связи с США). Созданный на пятый день войны, он фактически будет управлять страной до конца боевых действий, принимая ключевые решения. Ни кнессет, ни гражданское правительство в его компетенции вмешаться не могут.

За время войны Израиль посетили два американских высокопоставленных представителя. Дважды прилетал госсекретарь Энтони Блинкен: 12 октября в Тель-Авиве он передал Нетаньяху послание от Байдена («пока существует Америка», Израиль один не останется); после совершил недельное турне в арабские страны региона — в Иорданию, где встретился с главой Палестины Махмудом Аббасом, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Египет, а затем, 16 октября, вернулся в Израиль. 13 октября в Тель-Авиве был глава Пентагона Ллойд Остин: на встрече со своим израильским коллегой Йоавом Галантом он, в частности, объявил, что США передадут своему союзнику боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО) и ракеты-перехватчики для израильской системы ПВО «Железный купол».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в преддверии визита рассказал журналистам, о чем конкретно Байден хочет поговорить с военным кабинетом. Во-первых, он хочет узнать от членов кабинета ситуацию в деталях и «задать им жесткие вопросы», которые «может задать добрый друг Израиля», об их «целях, планах и намерениях на ближайшие дни и недели». Во-вторых, президенту США важно дать понять Израилю: США не хотят расширения и усугубления конфликта. По словам Кирби, такие шаги, как отправка 8 октября американской авианосной ударной группы Gerald Ford в Восточное Средиземноморье, — очевидный сигнал этого.

В планах Байдена также значилось обсуждение гуманитарной ситуации в секторе Газа — речь идет о еде, воде, электроэнергии и лекарствах для жителей этой территории. С начала войны Израиль ввел блокаду сектора, прекратив поставки этих продуктов и ресурсов, однако по настоянию США 15 октября восстановил водоснабжение на юге зоны. Еще один вопрос — освобождение заложников; как известно, боевики ХАМАС удерживают около 200 человек — гражданских и военных, среди которых есть и иностранцы.

В планах Байдена также встречи с Махмудом Аббасом и президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси — они должны состояться 19 октября, на обратном пути в США.

7 октября палестинское движение ХАМАС начало военные действия против Израиля: наряду с ракетными обстрелами оно провело наземную операцию. Власти еврейского государства заявили, что это означает войну, и пообещали масштабный ответ, начав наносить удары по сектору Газа. По данным Минздрава Палестины на 18 октября, в результате этих ударов погибли 3478 человек, ранены более 12 тыс. человек; на Западном берегу реки Иордан число жертв достигло 62 человек, более 1,3 тыс. ранены. По информации израильских СМИ, число погибших в еврейском государстве из-за атак ХАМАС к 15 октября достигло 1,4 тыс. человек; пострадали более 3,5 тыс.

О чем договорились лидеры двух стран

Главный практический итог переговоров Байдена в Тель-Авиве — Израиль «не будет препятствовать поставкам гуманитарной помощи, идущей с территории Египта» в сектор Газа. Но это должны быть только еда, вода и лекарства для гражданского населения сектора и людей, выезжающих оттуда. Такое решение было принято «в свете широкой и жизненно важной американской военной поддержки, а также просьбы президента США Байдена о базовой гуманитарной помощи», говорится в сообщении офиса премьер-министра Израиля. Любые поставки для ХАМАС будут предотвращены. Никакой гумпомощи с территории Израиля в сектор Газа поступать не будет, отметили в ведомстве. Также власти еврейского государства потребовали от Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетить израильских пленников, которые находятся у ХАМАС.

Байден, выступая с кратким заявлением для СМИ по итогам визита, сказал, что США всегда будут поддерживать Израиль. Он обратил внимание на то, что нападение ХАМАС 7 октября некоторые считают «израильским 11 сентября 2001 года». «Справедливость должна свершиться, но я предупреждаю, что, пока вы чувствуете этот гнев, не поддавайтесь ему», — предостерег он, подчеркнув, что при выборе ответа руководству страны нужна «ясность в отношении целей» и что «подавляющее большинство палестинцев не являются членам ХАМАС» (цитата по ТАСС). По словам Байдена, для американцев в приоритете освобождение заложников. При этом он отметил, что публично говорить о деталях этой работы не может.

Что Байден сказал об ударе по больнице Аль-Ахли

Накануне визита Байдена стало известно об ударе по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа. По сообщению телеканала Al Jazeera, в этом госпитале нашли убежище 3 тыс. человек, бежавшие от ракетных обстрелов в других частях Газы. В больнице они спали во дворе и на верхних этажах здания. По некоторым сообщениям, в результате удара погибли по меньшей мере 500 человек; по данным телеканала Al Arabiya, погибли и получили ранения более 800 человек. (Все эти цифры многими подвергаются сомнению.)

Палестинская сторона в ударе и жертвах обвинила Израиль. Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим и, по сообщениям СМИ, отказался от участия в саммите Египта, Иордании и США — по словам источников в палестинском движении ФАТХ, любой саммит, не сопровождающийся прекращением боевых действий, руководство Палестины считает бесполезным. О том, что удар по больнице нанесли израильтяне, заявили и власти Египта.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари вскоре после удара пообещал представить информацию о том, кто произвел удар. «Мы получим сведения и проинформируем общественность», — заверил он. Позднее ЦАХАЛ обнародовала доклад, в котором говорится, что около 19:00 по местному времени 17 октября израильские вооруженные силы «не наносили никакие удары — с воздуха, моря или суши — в районе больницы». Ответственность за взрыв Израиль возложил на палестинское движение «Исламский джихад» (признано в России террористическим и запрещено) — по оценке ЦАХАЛ, виной всему стал неудачный запуск ракеты боевиками движения. Израильские военные также отметили, что «сообщения ХАМАС о нанесенном ущербе были значительно преувеличены».

Вечером 17 октября Белый дом опубликовал заявление Байдена по этому поводу. В нем говорится, что президент США «возмущен и глубоко опечален взрывом» в больнице; он поручил профильным американским службам собрать информацию, чтобы выяснить, что произошло в секторе Газа. «Соединенные Штаты однозначно выступают за защиту жизней гражданского населения во время конфликта, и мы скорбим по пациентам, медицинскому персоналу и другим невинным людям, убитым или раненым в этой трагедии», — говорится в заявлении.

Уже прибыв в Израиль, Байден обратился к Нетаньяху со словами: «На основании того, что я видел, похоже на то, что это было сделано другой командой — не вами». Выступая с заявлением по итогам переговоров, Байден подтвердил, что США разделяют версию Израиля о произошедшем. «С учетом информации, которую мы видим по состоянию на сегодняшний день, складывается впечатление, что это является результатом случайной ракеты, выпущенной террористической группировкой в Газе», — сказал американский президент. Параллельно с этим Совет национальной безопасности США сообщил, что на основе анализа «аэрофотосъемки, перехваченных данных и информации из открытых источников» он пришел к выводу о том, за взрыв в больнице Израиль ответственности не несет.

По поводу атаки на госпиталь высказался и президент России Владимир Путин. 18 октября в Пекине, отвечая на вопросы журналистов, он назвал удар по больнице Аль-Ахли ужасным событием и катастрофой. «Очень рассчитываю на то, что это будет сигналом к тому, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать, во всяком случае нужно сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров», — сказал Путин. Двумя днями ранее он провел телефонные переговоры с лидерами пяти арабских государств — президентами Сирии Башаром Асадом, Ирана Эбрахимом Раиси, Махмудом Аббасом и Абдель Фаттахом ас-Сиси. По словам Путина, после этих разговоров у него сложилось впечатление, что «готовности к тому, чтобы развивать конфликт, превращать его в крупномасштабную войну» у основных игроков региона нет.