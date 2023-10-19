NBS узнал, что Байден запросит у конгресса $60 млрд на помощь Украине
Президент США Джо Байден планирует уже в конце этой недели запросить у конгресса около $60 млрд на помощь Украине, сообщает NBC News со ссылкой на три осведомленных источника.
Как отмечает телеканал, Киеву направят большую часть средств из пакета на сумму $100 млрд, в котором объединят помощь Украине, Израилю, Тайваню и на охрану американской границы.
По данным NBS, республиканцы рассчитывают, что новый пакет помощи Украине будет использован в том числе для пополнения американских военных запасов, в особенности боеприпасов, которые в большом количестве были отправлены в Европу и на Украину.
Россия осуждает поставки оружия Киеву. В Кремле неоднократно указывали на риск эскалации конфликта и отмечали, что цели российской спецоперации не изменятся.
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