Путин предоставил губернаторам дополнительные полномочия

Руководители регионов лучше знают обстановку на местах, именно они должны решать, в каком объеме необходимо вводить ограничительные меры для борьбы с эпидемией коронавируса COVID19

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Главы субъектов федерации получат дополнительные полномочия, заявил президент Владимир Путин в обращении к нации. Именно они, подчеркнул президент, будет решать, в каком объеме вводить ограничительные карантинные меры, исходя из ситуации в регионе.

«Главам субъектов Федерации по моему указу будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны будут определить конкретный набор профилактических мер, оптимальных именно для их территорий, как с точки зрения обеспечения здоровья, безопасности людей, так и устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры», — сказал Путин.

Президент отметил, что «у нас большая, очень большая страна, разная плотность населения» и в некоторых регионах коронавирусная инфекция уже создала серьезную угрозу, «как в Москве, где переломить ситуацию — несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей — пока не удается». «А есть регионы, которых, к сожалению, все меньше и меньше, где еще не зафиксировано, слава богу, ни одного случая заболевания», — пояснил Путин.

Где-то, сказал президент, нужны более жесткие меры, а где-то достаточно точечных решений. «Эти особенности надо учитывать», — резюмировал глава государства.

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