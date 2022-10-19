В Воронеже, Курске и Краснодаре заявили, что ограничений на поездки нет
В Воронежской области нет ограничений на перемещение по территории региона после введения президентом режима повышенного реагирования в приграничных областях, сообщается в телегам-канале администрации.
«На текущий момент оперативная обстановка в Воронежской области оценивается властями как полностью контролируемая и не вызывающая никаких угроз для населения. На данный момент правительством региона для населения не вводится никаких ограничений, в том числе нет ограничений по перемещению на территории Воронежской области или работе субъектов экономики», — заявили власти. В администрации пообещали, что в случае введения новых мер для поддержания уровня безопасности жителей проинформируют.
Об отсутствии ограничений на выезд и въезд заявили и власти Курской области. «Никаких ограничений на въезд и выезд из Курской области после указа президента о среднем уровне реагирования нет», — сообщила администрация в телеграм-канале. Подробные разъяснения даст губернатор, пообещали власти.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что оснований для введения ограничений в регионе нет. «Обстановка в регионе полностью контролируемая», — сообщил он в телеграм-канале.
19 октября президент России Владимир Путин ввел на территории восьми российских регионов режим «среднего уровня реагирования». Это относится к Крыму, Краснодарскому краю, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областям и Севастополю.