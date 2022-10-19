Как будет работать координационный совет для «экономики военной операции»

Правительство по поручению президента создает координационный совет для обеспечения потребностей, связанных с военной операцией на Украине. Как он будет работать и как в этой модели использован опыт пандемии — в материале РБК

Михаил Мишустин (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Президент Владимир Путин 19 октября поручил создать координационный совет при правительстве «в целях обеспечения потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции». Сегодня же премьер-министр Михаил Мишустин объявил о создании этой структуры, которую он и возглавит.

Это решение последовало за введением военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Накануне командующий объединенной группировкой войск в районе военной операции генерал армии Сергей Суровикин заявил, что украинские силы стремятся прорвать российскую оборону в ряде районов. 19 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что власти собираются эвакуировать 50–60 тыс. человек в связи с контрнаступательными маневрами украинских военных.

«Решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства, но и вся система государственного управления», — определил Путин суть нового координационного совета.

Кто войдет в состав

В новый совет войдут представители Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ, СВР, Главного управления специальных программ президента (ГУСП) и других федеральных органов власти, а также Госсовета, следует из поручения Путина.

Для Мишустина это станет десятым координационным или совещательным органом, который он возглавит (помимо координационного совета по борьбе с коронавирусом, президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектов и нескольких правкомиссий), следует из данных правительства.

Чем будет заниматься совет

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Согласно поручению Путина, координационный совет прежде всего определит целевое задание по обеспечению военных потребностей. Затем это задание будет оперативно выполняться по ключевым направлениям.

Среди этих направлений обозначены: поставка и ремонт вооружений, техники, медико-санитарное обслуживание, строительно-монтажные работы, обеспечение логистики, транспорта.

За каждое направление будет отвечать кто-то из правительства (в том числе профильные вице-премьеры). Проект указа о координационном центре передан президенту; ожидается, что документ будет опубликован до 20 октября.

В периоды повышенной турбулентности, связанной с военными конфликтами, пандемией, техногенными катастрофами, всегда создаются органы, которые координируют процессы, направленные на сопровождение форс-мажорных явлений, сказал РБК директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, — это делается, чтобы четко распределять ограниченные ресурсы по ключевым задачам.

Во времена Великой отечественной войны функционировал Государственный комитет по обороне, напомнил доцент экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Новый координационный совет, скорее всего, будет выполнять похожую функцию, указал эксперт.

Какие задачи поставлены для «оборонки»

Чтобы нарастить выпуск востребованной продукции, будут задействованы все возможности оборонно-промышленного комплекса, «к этой работе нужно привлекать и бизнес», сказал Мишустин 19 октября. В сентябре Путин объявлял о дополнительных мерах по выполнению гособоронзаказа — предприятиям ОПК поручалось развернуть дополнительные производственные мощности.

Летом официальная статистика зафиксировала существенный рост в ряде секторов, которые могли быть связаны в том числе с военным заказом: так, производство готовых металлических изделий в июле выросло в годовом выражении на 29,8%, а в августе — на 16%.

Расходы федерального бюджета по разделу «Национальная оборона» (полные, с учетом закрытой части) в 2022 году должны составить почти 4,7 трлн руб. — на 31% больше, чем они составили в 2021 году. В 2023 году планируются расходы на оборону в размере почти 5 трлн руб., следует из проекта федерального бюджета, внесенного в Госдуму.

Как используется опыт пандемии

В начале 2020 года правительство уже создавало координационный совет — по борьбе с коронавирусом. До февраля 2022 года его заседания проходили в еженедельном режиме.

Среди принятых советом решений было, например, временное закрытие международного авиасообщения России.

Как считает Остапкович, координационный совет по борьбе с коронавирусом показал себя как эффективная структура. Вообще во время пандемии правительство получило опыт работы в чрезвычайных условиях и было наделено такими экстраординарными полномочиями, как право принимать решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории страны или ее части.

Однако пока не ясно, будут ли возникать противоречия или конфликты интересов между гражданскими участниками координационного совета и военными: «создание новой структуры говорит о том, что экономика все больше будет ориентирована на военные нужды», — считает Буклемишев.

Какая роль будет у регионов

Путин также подписал указ, предоставляющий регионам особые полномочия в области в том числе «мобилизационных мероприятий в сфере экономики», охраны общественного порядка и безопасности, особого режима работы объектов коммуникаций, транспорта, энергетики и т.д. Эти полномочия определены по четырем категориям в зависимости от уровня реагирования на угрозы — максимального (ДНР, ЛНР, Запорожская область, Херсонская область), среднего (Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области), уровня повышенной готовности (прочие регионы Центрального и Южного федеральных округов) и уровня базовой готовности (все остальные).

«Федеральные министерства и ведомства, а также региональные власти должны четко и слаженно решать вопросы обеспечения потребностей наших Вооруженных сил», — заявил Мишустин.

Во время пандемии COVID федеральный центр тоже делегировал регионам и их главам существенные полномочия по введению антиковидных ограничений в зависимости от уровня эпидемиологической опасности.