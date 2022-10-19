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Кадыров заявил о продвижении российских войск в направлении Артемовска

Глава Чечни написал, что «союзные силы планомерно занимают новые территории» на артемовском направлении, и рассказал об успехах в Соледаре и Яковлевке. Ранее Зеленский назвал ситуацию в этом районе тяжелой для украинской армии
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные продвигаются в направлении Артемовска (украинское название города — Бахмут) в Донбассе, «союзные силы планомерно занимают новые территории», сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Отличные успехи имеются в Соледаре и в Яковлевке, где инициатива тоже полностью на нашей стороне», — написал он. (Соледар находится в 10 км к северо-востоку от Артемовска, Яковлевка — примерно в 20 км).

15 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для армии страны складывается очень тяжелая ситуация в Донбассе, особенно на бахмутском направлении. Два дня спустя он назвал Соледар и Яковлевку ключевыми горячими точками, сообщив, что там идут тяжелые бои.

По словам Кадырова, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов доложил ему, что «на его участке в последние три дня наблюдалась активность противника» и ВСУ понесли потери. Он утверждает, что «только на одном секторе фронта» уничтожены больше 30 танков и бронетранспортеров и более 150 украинских военных.

Активные бои на артемовском направлении продолжаются несколько месяцев. В сентябре глава ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы «вгрызлись» в окраины Артемовска, а в начале октября — что «противник в самом Артемовске отступает без возможности удерживать ранее занимаемые позиции». 13 октября власти ДНР отчитались о взятии под контроль села Иванград и поселка Опытное примерно в 4 км от Артемовска.

Теги
Персоны
Рамзан Кадыров Артемовск Донбасс ДНР Военная операция на Украине

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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