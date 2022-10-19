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В Херсонской области на неделю закроют въезд для гражданских

Власти Херсона переедут на левый берег Днепра
Чтобы упорядочить процесс эвакуации, власти закроют въезд на территорию Херсонской области для гражданских лиц. За последние два дня с правого берега Днепра на левый и в другие регионы выехали более 5 тыс. человек
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Власти Херсонской области на семь дней закрывают въезд для гражданских лиц, заявил врио губернатора Владимир Сальдо в эфире канала «Россия 24». Он объяснил, что это необходимо для упорядочения процесса эвакуации. Попасть в регион смогут только работники снабжающих компаний по пропускам комендатуры.

Все органы власти Херсонской области переедут на левый берег Днепра (город Херсон расположен на правом).

Утром 19 октября в области началась организованная эвакуация жителей с правого берега Днепра на левый. По словам Сальдо, из Херсона за последние два дня выехали более 5 тыс. человек. Всего в течение шести дней планируется вывезти на левый берег и в другие российские регионы 50–60 тыс. человек.

В последнее время местные власти говорили о сложной ситуации в регионе: по словам заместителя врио главы региона Кирилла Стремоусова, ВСУ стягивают к Херсонской области технику и десятки тысяч солдат. По его мнению, украинские войска в ближайшее время начнут наступление на Херсон.

Командующий группировкой в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин 18 октября назвал ситуацию в Херсоне непростой и допустил «самые непростые решения». В тот же день Сальдо объявил об эвакуации жителей четырех муниципалитетов — Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского, впоследствии к ним добавился и город Херсон. Власти объясняют вывоз населения стремлением избежать жертв в случае боев в регионе.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Херсонская область Владимир Сальдо
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