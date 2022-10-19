В Херсонской области на неделю закроют въезд для гражданских

Чтобы упорядочить процесс эвакуации, власти закроют въезд на территорию Херсонской области для гражданских лиц. За последние два дня с правого берега Днепра на левый и в другие регионы выехали более 5 тыс. человек

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Власти Херсонской области на семь дней закрывают въезд для гражданских лиц, заявил врио губернатора Владимир Сальдо в эфире канала «Россия 24». Он объяснил, что это необходимо для упорядочения процесса эвакуации. Попасть в регион смогут только работники снабжающих компаний по пропускам комендатуры.

Все органы власти Херсонской области переедут на левый берег Днепра (город Херсон расположен на правом).

Утром 19 октября в области началась организованная эвакуация жителей с правого берега Днепра на левый. По словам Сальдо, из Херсона за последние два дня выехали более 5 тыс. человек. Всего в течение шести дней планируется вывезти на левый берег и в другие российские регионы 50–60 тыс. человек.

В последнее время местные власти говорили о сложной ситуации в регионе: по словам заместителя врио главы региона Кирилла Стремоусова, ВСУ стягивают к Херсонской области технику и десятки тысяч солдат. По его мнению, украинские войска в ближайшее время начнут наступление на Херсон.

Командующий группировкой в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин 18 октября назвал ситуацию в Херсоне непростой и допустил «самые непростые решения». В тот же день Сальдо объявил об эвакуации жителей четырех муниципалитетов — Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского, впоследствии к ним добавился и город Херсон. Власти объясняют вывоз населения стремлением избежать жертв в случае боев в регионе.