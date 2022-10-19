Стремоусов заявил о превращении Херсона в крепость
Вооруженные силы Украины стягивают технику к Херсонской области, на подступах к ней находятся несколько десятков тысяч украинских военных, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы региональной администрации Кирилла Стремоусова.
Агентству «РИА Новости» Стремоусов заявил, что у линии фронта в Херсонской области «очень много стянуто наемников». Он подчеркнул, что сдавать Херсон российские военные не собираются, город «превращается в крепость».
Стремоусов в очередной раз напомнил о рекомендации мирным жителям покинуть Херсон. «Мы будем отбивать любые контратаки. Только надо, чтобы гражданские не мешали маневрам военных», — объяснил замгубернатора. Ранее он заявил, что ВСУ в ближайшее время начнут наступление на Херсон и не исключены обстрелы.
Корреспондент «РИА Новости» сообщил, что местные власти рассылают жителям СМС о необходимости покинуть город из-за угрозы обстрелов.
Командующий группировкой в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин назвал ситуацию в Херсоне непростой и не исключил принятие «самых непростых решений». Он обвинил украинские силы в целенаправленном нанесении ударов по объектам социальной, экономической инфраструктуры и жилым домам города. По словам Суровикина, НАТО «уже давно требует» от Киева наступления на херсонском направлении.
«У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсона, о подготовке Киевом массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, нанесение массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей. Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения», — добавил он.