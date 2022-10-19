Из Херсонской области за шесть дней эвакуируют до 60 тыс. человек
Власти Херсонской области собираются вывезти на левый берег Днепра и в другие российские регионы около 50-60 тыс. человек, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live».
«Примерно, мы так подсчитывали, где-то 50-60 тыс. мы планируем переместить на левый берег, и дальше, кто захочет — в другие регионы России. <...> Минимум шесть-семь дней нужно, чтобы переправить всех на левый берег», — сказал Сальдо.
Накануне, 18 октября, командующий группировкой в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин сообщил, что ситуация в Херсоне непростая и могут быть приняты «самые непростые решения». В тот же день Сальдо объявил о вывозе жителей четырех муниципалитетов — Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского — на левый берег Днепра.
Как заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, украинские войска «уже в ближайшее время» начнут наступление на Херсон.
19 октября местным жителям стали рассылать СМС с призывом эвакуироваться из-за угрозы обстрелов.