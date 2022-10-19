Сальдо: за шесть дней из Херсонской области эвакуируют до 60 тыс. человек

Из Херсонской области за шесть дней эвакуируют до 60 тыс. человек

После вывоза на левый берег Днепра жители Херсонской области смогут при желании выехать в другие российские регионы, сказал Сальдо. Ранее населению стали рассылать СМС с призывом эвакуироваться из-за угрозы обстрелов

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Власти Херсонской области собираются вывезти на левый берег Днепра и в другие российские регионы около 50-60 тыс. человек, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в эфире «Соловьев Live».

«Примерно, мы так подсчитывали, где-то 50-60 тыс. мы планируем переместить на левый берег, и дальше, кто захочет — в другие регионы России. <...> Минимум шесть-семь дней нужно, чтобы переправить всех на левый берег», — сказал Сальдо.

Накануне, 18 октября, командующий группировкой в зоне спецоперации на Украине Сергей Суровикин сообщил, что ситуация в Херсоне непростая и могут быть приняты «самые непростые решения». В тот же день Сальдо объявил о вывозе жителей четырех муниципалитетов — Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского — на левый берег Днепра.

Как заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, украинские войска «уже в ближайшее время» начнут наступление на Херсон.

19 октября местным жителям стали рассылать СМС с призывом эвакуироваться из-за угрозы обстрелов.