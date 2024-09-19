Чем обернется призыв Европарламента арестовать главу Венесуэлы Мадуро

Чем обернется призыв Европарламента арестовать главу Венесуэлы МадуроМежду тем лидер венесуэльской оппозиции запросил убежище в Испании
Что потребовал Европарламент
19 сентября Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, посвященную президентским выборам в Венесуэле, победителем которых официально признан Николас Мадуро, находящийся у власти с 2013 года.
В резолюции (ее поддержали 309 европарламентариев, 201 проголосовал против, 12 воздержались) говорится о том, что Европарламент признает законно избранным президентом страны лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса, и содержится призыв к руководству ЕС и всех стран Союза сделать все возможное, чтобы Гонсалес смог вступить в должность 10 января 2025 года (на этот день запланирована инаугурация). Кроме того, евродепутаты призвали лидеров стран блока запросить международный ордер на арест Николаса Мадуро «за преступления против человечности».
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля 2024 года. В них участвовали десять кандидатов, основная борьба развернулась между действующим президентом Николасом Мадуро и кандидатом от оппозиционной «Демократической унитарной платформы» (PUD) Эдмундо Гонсалесом.
По итогам подсчета 80% голосов Национальный избирательный совет (CNE) объявил, что Мадуро набрал 51,2%, а Гонсалес — 44,2%. Сразу после этого избирательный совет и штаб действующего главы страны объявили о победе Мадуро. Оппозиция не признала эти результаты и объявила о победе Гонсалеса; в подтверждение она опубликовала бюллетени, полученные с избирательных участков. В Каракасе и других городах прошли массовые протесты против переизбрания Мадуро, сопровождавшиеся столкновениями с полицией. По официальным данным, в результате 25 человек погибли, около 2 тыс. были арестованы (в том числе несовершеннолетние). Глава Минобороны страны Владимир Падрино Лопес заявил о попытке госпереворота.
23 августа Верховный суд Венесуэлы признал действительными результаты, обнародованные Национальным избирательным советом, подтвердив победу Мадуро.
Мировые лидеры разделились в оценке результатов и этих венесуэльских выборов. 29 июля Россия и Китай поздравили Мадуро с победой. Некоторые страны региона, включая Аргентину, Перу и Коста-Рику, почти сразу заявили, что не признают его президентом. Западные страны изначально выступили с осторожными заявлениями, что обеспокоены ситуацией в Венесуэле. Однако 1 августа госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил с победой на выборах Эдмундо Гонсалеса, заявив, что пришло время для «уважительной мирной передачи полномочий».
3 августа главы комитетов по иностранным делам обеих палат конгресса США, а также председатели комитетов по иностранным делам нескольких стран Европы выпустили совместное заявление, в котором потребовали от Мадуро сложить полномочия. В конце августа глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС решил не признавать Мадуро демократически избранным президентом Венесуэлы.
Гонсалес поблагодарил Европарламент из Испании, где он находится с прошлой недели. «Спасибо! Мы, венесуэльцы, хотим того же, чего добились европейцы: жить в свободе и демократии. В качестве избранного президента я благодарю Европарламент за это признание. <...> И мое послание венесуэльцам: международное сообщество продолжает усиливать свою поддержку суверенной воли нашего народа. Мы работаем не покладая рук, чтобы добиться успеха!» — написал политик в соцсети X.
Как власти Венесуэлы разоблачают международный заговор против Мадуро
Гонсалес покинул Венесуэлу, после того как суд удовлетворил требование генпрокуратуры выдать ордер на его арест по подозрению в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в подстрекательстве к неподчинению законам и преступном сговоре. 8 сентября стало известно, что он в Испании, где запросил политическое убежище.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Гонсалес по собственной инициативе попросил убежища в посольстве Испании в Каракасе и венесуэльские власти позволили ему уехать «ради восстановления мира и порядка в стране». Reuters со ссылкой на источники сообщил, что официальные представители Испании на протяжении недели вели переговоры с офисом Мадуро, добиваясь разрешения на выезд Гонсалеса из страны.
18 сентября лидер венесуэльской оппозиции сообщил, что подписал под давлением венесуэльских властей письмо, в котором он признает резолюцию Верховного суда, согласно которой победу на выборах одержал Мадуро, и только после этого ему разрешили покинуть страну.
Незадолго до решения Европарламента, 14 сентября, власти Венесуэлы сообщили об аресте трех граждан США, двух испанцев и одного гражданина Чехии. Глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил на пресс-конференции, что они готовили заговор с целью убийства президента Мадуро и других высокопоставленных официальных лиц. «Они связались с французскими наемниками, а также наемниками из Восточной Европы и принимали участие в операции по нападению на нашу страну», — сказал министр, отметив, что власти конфисковали 400 единиц огнестрельного оружия.
В Госдепартаменте США опровергли заявления Каракаса о причастности ЦРУ к предполагаемому заговору с целью убийства Мадуро, отметив, что в Вашингтоне «продолжают поддерживать демократическое решение политического кризиса в Венесуэле».
Правительство Венесуэлы также заявило, что задержанные испанцы связаны с испанской разведкой — Национальным разведывательным центром (CNI). Мадрид в ответ запросил у Каракаса дополнительную информацию, а также консульский доступ к задержанным. Чешская сторона направила запрос в МИД Венесуэлы с просьбой предоставить подробную информацию об этом деле, опровергнув причастность к заговору против Мадуро.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя сообщения о задержании граждан ЕС в Венесуэле, назвал режим Мадуро «диктаторским» и «авторитарным».
Как венесуэльский вопрос стал актуальным для Испании и Аргентины
Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, хотя ЕС на основании этого документа и может принять дальнейшие решения в отношении Каракаса. До сих пор ни одна страна объединения официально не заявляла о признании Гонсалеса президентом Венесуэлы, что не позволяет провести параллель с ситуацией 2019 года, когда благодаря однозначной поддержке западных стран тогдашнего лидера оппозиции Хуана Гуайдо в республике начался период двоевластия.
Переизбрание Николаса Мадуро на второй срок в 2018 году спровоцировало в стране острый политический кризис — начались многотысячные акции протеста. Оппозиция объявила лидером страны спикера Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо. Его поддержал ряд западных стран, включая США, а также Израиль и даже объединение латиноамериканских государств «Группа Лимы», за исключением Мексики и Боливии. Россия и Китай назвали единственным легитимным президентом страны Мадуро.
В период двоевластия сразу две структуры называли себя Национальной ассамблеей — парламент, признаваемый официальными властями, где большинство принадлежит партии Мадуро, и «Альтернативное законодательное собрание» во главе с Гуайдо. Однако постепенно международная поддержка Гуайдо ослабла, а в оппозиции наметился раскол.
Тем не менее в некоторых странах ЕС венесуэльский вопрос активно обсуждают. В Испании 11 сентября нижняя палата парламента одобрила резолюцию о признании Гонсалеса избранным президентом Венесуэлы (ее поддержали 177 из 350 депутатов), внесенную оппозиционной Народной партией (PP), хотя правящая Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE), лидером которой является премьер-министр Педро Санчес, ее не поддержала. 18 сентября верхняя палата парламента также одобрила документ абсолютным большинством голосов. PSOE вновь проголосовала против, обвинив PP в использовании этого вопроса в своих партийных интересах. Лидер PP Альберто Нуньес Фейхоо, в свою очередь, обвинил правящие силы страны в пособничестве режиму Мадуро. По его словам, признание Гонсалеса в том, что в посольстве он под давлением подписал письмо с признанием победы Мадуро, должно привести к отставке главы МИД Испании Хосе Мануэля Альбареса и смене посла страны в Венесуэле.
Главным союзником венесуэльской оппозиции выступает Аргентина. 6 сентября МИД страны обратился к прокурору МУС с призывом инициировать выдачу ордера на арест Мадуро и высокопоставленных венесуэльских чиновников. Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб, в свою очередь, сообщил 18 сентября, что Каракас готовит ордер на арест президента Аргентины Хавьера Милея, его сестры и советника Карины Милей и ряда других официальных лиц по делу о краже самолета авиакомпании Emtrasur (речь идет о конфискации по запросу США венесуэльского самолета Boeing 747 Dreamliner в феврале этого года).
За политическим убежищем в посольство Аргентины в Каракасе еще в марте обратились шесть представителей оппозиционного движения Vente Venezuela (входит в PUD). Они до сих пор находятся в здании дипмиссии, которое окружают сотрудники Боливарианской национальной разведывательной службы (СЕБИН).
США ограничились новыми санкциями против представителей венесуэльских властей, которые, по их оценкам, причастны к фальсификациям на июльских выборах. Рестрикции, анонсированные 13 сентября, коснулись председателя Верховного суда Венесуэлы Карислия Родригеса, директора избирательного совета Росальда Хила и вице-президента Национальной ассамблеи Педро Инфанте. Блинкен пояснил, что Вашингтон в том числе вводит визовые ограничения для неопределенного числа «связанных с Мадуро» чиновников. В то же время Соединенные Штаты не объявили о новых мерах против энергетического сектора страны.
BBC Mundo полагает, что удержать власть Мадуро помогает поддержка таких стран, как Россия и Китай, а также Иран. Исполнительный директор вашингтонского Центра свободного и безопасного общества (SFS) Джозеф Хумире заявил службе, что без этих союзников правительство Мадуро не вынесло бы санкционного давления. Эти страны «оказывают не просто политическую поддержку, но и питают параллельную экономику Венесуэлы», говорит он. «Они смогли использовать некоторые схемы, чтобы республика смогла получать топливо, продовольствие и противостоять экономическому кризису», — пояснил Хумире.
По данным Управления энергетической информации США (EIA), в 2023-м экспорт нефти из Венесуэлы вырос более чем в два раза по сравнению с показателями 2021 года (около 621 тыс. барр. в сутки против 263 тыс. барр.), что стало результатом союза с Ираном, а также частичного ослабления санкций США (осенью 2022-го Вашингтон разрешил американской Chevron и ее «дочкам» добывать нефть в Венесуэле).
Согласно прогнозам Экономической комиссии по Латинской Америке и Карибскому региону (CEPAL), рост ВВП в Венесуэле по итогам 2024 года может составить 5%, что поставит ее на второе место в регионе (лидирует Доминиканская Республика с 5,2%).
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