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Политика ,  
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Верховный суд Венесуэлы утвердил победу Мадуро на выборах

Верховный суд Венесуэлы признал победу действующего президента страны Николаса Мадуро на выборах 28 июля. Об этом сообщает Reuters.

Председатель суда Карислия Родригес заявила, что эксперты изучили материалы избирательной комиссии и признали победу Мадуро на выборах. По ее словам, решение не подлежит обжалованию. Для утверждения итогов голосования в Верховном суде проверили протоколы с участков и другие документы кандидатов в президенты.

«Результаты президентских выборов 28 июля, обнародованные Национальным избирательным советом, на которых Николас Мадуро был избран президентом республики, признаны действительными», — заявила Родригес.

Мадуро будет занимать пост главы государства до 2031 года.

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Выборы президента Венесуэлы прошли 28 июля. Национальный избирательный совет объявил, что Мадуро был переизбран на третий срок, набрав 51,2% голосов, а его основной конкурент, 74-летний Эдмундо Гонсалес Уррутиа от «Демократической унитарной платформы» (PUD) — 44,2%. В то же время венесуэльская оппозиция опубликовала более 80% бюллетеней, полученных с избирательных участков, и объявила о победе Уррутиа, что подтвердили независимые наблюдатели и результаты экзитполов.

После объявления о победе Мадуро в Венесуэле начались протесты, а глава Минобороны страны Владимир Падрино Лопес заявил о попытке госпереворота.

Ряд стран Латинской Америки призвали пересмотреть результаты выборов. Там подчеркнули необходимость «уважать выбор народа» и обеспечить прозрачный подсчет голосов. В ответ Венесуэла отозвала своих дипломатов из семи латиноамериканских государств. В Кремле призвали оппозицию Венесуэлы признать поражение на выборах.

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