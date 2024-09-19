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В Венесуэле запросили ордер на арест президента Аргентины из-за самолета

В Венесуэле запросили ордер на арест президента Аргентины Милея из-за самолета
Речь идет о конфискации по запросу США венесуэльского самолета Boeing 747 Dreamliner, в феврале этого года он был списан в Соединенных Штатах

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб запросил выдачу ордера на арест президента Аргентины Хавьера Милея из-за конфискации США самолета Emtrasur, что Каракас счел воровством, сообщает VTV.

Он объявил о назначении двух специальных прокуроров, которые займутся оформлением ордеров. Помимо президента, речь также идет об аресте генерального секретаря канцелярии аргентинского лидера и его младшей сестры Карины Милей и министра безопасности Патрисии Буллрич, уточнил Сааб.

Генпрокуратура обвиняет Милея и членов его правительства, в частности, в краже при отягчающих обстоятельствах, отмывании денег, выведении из строя самолета.

МИД Аргентины заявил о непризнании ордера на арест Милея.

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Фото:Fausto Torrealba / Reuters

Самолет венесуэльской авиакомпании Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur (Emtrasur; «дочка» Conviasa) был арестован в аэропорту Буэнос-Айреса в июне 2022 года по запросу США, а в январе этого года передан американским властям. Речь идет о грузовом Boeing 747 Dreamliner, до Emtrasur принадлежавшем иранской компании Mahan Air (США связывают ее с иранским Корпусом стражей исламской революции). Последняя, как и Conviasa, находится под американскими санкциями.

Минюст считает, что Emtrasur приобрела самолет в обход санкций. Кроме того, по версии ведомства, с февраля по май 2022 года он летал между Каракасом, Москвой и Тегераном. В феврале этого года лайнер был списан в США.

Хавьер Милей возглавляет Аргентину с декабря 2023 года.

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Елена Чернышова
Хавьер Милей Аргентина Венесуэла ордер на арест самолет
Хавьер Милей фото

Хавьер Милей

президент Аргентины
22 октября 1970 года
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