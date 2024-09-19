В Венесуэле запросили ордер на арест президента Аргентины из-за самолета
Генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб запросил выдачу ордера на арест президента Аргентины Хавьера Милея из-за конфискации США самолета Emtrasur, что Каракас счел воровством, сообщает VTV.
Он объявил о назначении двух специальных прокуроров, которые займутся оформлением ордеров. Помимо президента, речь также идет об аресте генерального секретаря канцелярии аргентинского лидера и его младшей сестры Карины Милей и министра безопасности Патрисии Буллрич, уточнил Сааб.
Генпрокуратура обвиняет Милея и членов его правительства, в частности, в краже при отягчающих обстоятельствах, отмывании денег, выведении из строя самолета.
МИД Аргентины заявил о непризнании ордера на арест Милея.
Самолет венесуэльской авиакомпании Empresa de Transporte de Aerocargo del Sur (Emtrasur; «дочка» Conviasa) был арестован в аэропорту Буэнос-Айреса в июне 2022 года по запросу США, а в январе этого года передан американским властям. Речь идет о грузовом Boeing 747 Dreamliner, до Emtrasur принадлежавшем иранской компании Mahan Air (США связывают ее с иранским Корпусом стражей исламской революции). Последняя, как и Conviasa, находится под американскими санкциями.
Минюст считает, что Emtrasur приобрела самолет в обход санкций. Кроме того, по версии ведомства, с февраля по май 2022 года он летал между Каракасом, Москвой и Тегераном. В феврале этого года лайнер был списан в США.
Хавьер Милей возглавляет Аргентину с декабря 2023 года.
Суд арестовал адвоката Эльмана Пашаева
Кадры стрельбы в офисе Wildberries
Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала»
В результате стрельбы в офисе Wildberries пострадали семь человек
Российские кардиологи представили уникальный метод сохранения донорского сердца
Минфин считает правильным ввести налог для майнеров
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
В Ливане вслед за пейджерами начали взрываться рации, ноутбуки и скутеры
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов